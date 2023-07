Militares do Níger detêm o Presidente e anunciam golpe

Um grupo de militares do Níger deteve o Presidente Mohamed Bazoum e anunciou através da televisão nacional, na noite de quarta para quinta-feira, a suspensão da constituição e o encerramento das fronteiras do país africano. O anúncio acontece horas depois daquilo que o chefe de Estado denunciou então como uma tentativa de golpe, e que parece agora ter sido consumada.

"Nós, as forças de segurança e defesa, decidimos pôr termo ao regime que conhecem. Isto segue-se à continuada deterioração das condições de segurança e à má gestão económica e social", proclamou o major-coronel Amadou Abdramane, ladeado por outras figuras militares.

"Pedimos a todos os parceiros externos que não interfiram", acrescentou.

Já há, no entanto, reacções internacionais aos acontecimentos em Niamei. O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, apelou à libertação imediata do Presidente Bazoum, um aliado-chave do Ocidente na luta contra o terrorismo islâmico na África Ocidental.

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, disse ter falado com Bazoum durante o dia e que lhe reiterou o apoio da ONU.

Também a União Africana condenou o que, horas antes do anúncio do golpe, qualificou como tentativas de "minar a estabilidade das instituições democráticas" do país.

O Níger, uma ex-colónia francesa, independente desde 1960, é um parceiro-chave de Paris e de Washington na região. É uma nação multiétnica de maioria muçulmana e de língua oficial francesa.

O país, que faz fronteira com a Nigéria, Burkina Faso, Benim, Mali, Argélia, Líbia e Chade, ocupa uma parte estratégica do deserto do Sara, sendo um importante exportador de urânio. É, contudo, um dos países mais pobres do mundo, dependendo em grande medida de assistência financeira internacional.