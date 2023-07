Família que tentou viver offline e isolada nas montanhas foi encontrada morta

Rebecca e Christina Vance e o filho de 14 anos de Rebecca foram encontrados mortos no acampamento onde viviam desde Agosto de 2022. Provavelmente terão morrido à fome e ao frio, diz médico-legista.

Rebecca Vance, o filho de 14 anos e a irmã, Christina Vance, decidiram que queriam viver offline, longe das redes sociais, das notícias, dos vírus e da política norte-americana. Em Julho de 2022 acamparam nas Montanhas Rochosas, no estado do Colorado, onde planeavam sobreviver isolados, à base da comida que produzissem.

A história de escapismo, no entanto, terminou mal. A 9 de Julho deste ano, escreve o Washington Post, os corpos dos três familiares foram encontrados por um caminhante que passou pela tenda onde viviam, perto do parque de campismo de Gold Creek, a 2900 metros de altitude.

Ainda não se confirmou a causa da morte das três pessoas. No entanto, segundo o médico-legista Michael Barnes, a má nutrição e o frio - tendo sido o último Inverno particularmente rigoroso na zona - estão provavelmente na base do sucedido.

“Ela [Rebecca Vance] não estava satisfeita com o mundo à sua volta. Decidiu que era melhor ficarem sozinhos, longe de toda a gente”, contou Trevala Jara, irmã Rebecca, ao jornal norte-americano. “Tentamos impedi-los, mas não ouviram.”

Durante o período da pandemia, a desinformação que invadiu as redes sociais começou a provocar um incómodo crescente em Rebecca, que considerou ser melhor viver uma vida longe de tudo. Christina Vance, segundo Trevala Jara, não queria mudar-se para o acampamento, mas decidiu acompanhar Rebecca e o filho por zelar pela segurança de ambos. Em Agosto de 2022, passaram em casa da irmã para se despedirem.

Segundo Jara, nenhum dos familiares tinha experiência de campismo. Provavelmente, lembra, a última vez que teriam acampado fora quando ela e as irmãs ainda eram crianças. A preparação para a mudança radical no estilo de vida também não foi a melhor: utilizaram vídeos do YouTube e pesquisas na internet.

“Não podes ir à internet, ver vídeos sobre como viver isolado e depois fazê-lo, se não tiveres experiência”, disse Jara ao Colorado Springs Gazette, cita a BBC.