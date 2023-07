Catarina Furtado e João Reis anunciam fim do casamento

O casamento de 18 anos da apresentadora Catarina Furtado e do actor João Reis chegou ao fim. A informação é veiculada numa nota da advogada de ambos, enviada nesta quinta-feira às redacções, que inclui um comunicado conjunto em que dizem ter decidido “virar uma página” e “seguir caminhos separados”.

O agora ex-casal, que se conheceu, em 2004, durante as gravações da série de época A Ferreirinha (uma produção da RTP, a partir de um argumento de Francisco Moita Flores), admite ter “sempre optado por manter a [sua] intimidade longe dos holofotes”, mas considerou que devia informar o público da sua decisão. “Ao público que nos tem apoiado na nossa carreira e demonstrado carinho pela nossa vida em comum (…), entendemos que devemos a atenção de vir comunicar que, após 18 anos de casamento (…), decidimos virar uma página na nossa vida e seguir caminhos separados”, lê-se no texto, que, entretanto, Catarina Furtado partilhou nas stories da sua conta de Instagram.

No comunicado, os dois, que partilham dois filhos (Maria Beatriz, de 17, e João Maria, de 15 anos), enaltecem o facto de, nos últimos 18 anos, terem constituído “uma família inseparável”, esclarecendo que a decisão de se separarem foi tomada em “consenso ponderado e com muita admiração mútua”.

O curto texto, que esclarece que terão sempre os “filhos como prioridade”, termina com um pedido de “compreensão”, de forma a poderem “atravessar este tempo com recato e sem extrapolações nos meios e nas redes sociais”.

Foto DR

Catarina Furtado, de 50 anos, regressou, recentemente, ao horário nobre da RTP para apresentar, com Vasco Palmeirim, o The Voice Gerações, que terminou no último domingo. Além de apresentadora de grandes formatos de entretenimento e de actriz, Catarina Furtado distingue-se pelo trabalho enquanto embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), há 23 anos, e como presidente da associação Corações Com Coroa (CCC), desde 2012.

João Reis, de 58, estreou-se como actor no Teatro da Politécnica, tendo um extenso currículo no teatro (como actor e encenador), mas também na televisão e no cinema. Além de Maria Beatriz de de João Maria, tem dois filhos mais velhos, Maria Cifuentes e Francisco Seixas Reis, da relação com a actriz Joana Seixas.