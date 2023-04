Ricardo Pais junta as famílias (a real e a do teatro) para encenar a família quebrada

Quando, esta quinta-feira, às 19h, apresentar no Teatro Nacional São João (TNSJ) a primeira de 14 récitas de Longa Jornada Para a Noite (em cena até 7 de Maio), Ricardo Pais estará a cumprir um desejo antigo. Numa instituição que conhece intimamente — foi director artístico da casa portuense entre 1995 e 2000 e depois novamente entre 2002 e 2009 —, com um elenco que constitui a sua segunda família (e em parte também a primeira), finalmente levará a palco uma encenação daquele que é o texto maior do dramaturgo Eugene O’Neill (1888-1953), ao cabo de pelo menos 15 anos com a ideia de trabalhar esta obra na cabeça.

