Ruas Floridas aguardam milhares de visitantes em Redondo

As ruas da vila de Redondo, no Alentejo, vão colorir-se de flores, figuras e outros motivos em papel colorido. De sábado a 6 de Agosto, as Ruas Floridas esperam milhares de visitantes.

Considerada uma das principais manifestações culturais do Alentejo, a tradição das Ruas Floridas regressa a Redondo entre 29 de Julho e 6 de Agosto, com 24 ruas enfeitadas com temáticas diferentes, que, segundo os promotores, "desafiam os visitantes a entrar num mundo colorido de fantasia".

A iniciativa, promovida pelo município, tem periodicidade bienal, mas a edição de 2021 acabou por ser cancelada devido à pandemia de covid-19. Para este ano, são esperados "milhares de visitantes", estima David Galego, presidente da autarquia de Redondo, à agência Lusa. O primeiro dia deverá ser "o mais forte" de um evento que promete "muita qualidade", acrescenta o autarca.

A ornamentação das ruas da vila alentejana envolve, de acordo com os promotores, "um trabalho voluntário de criatividade e imaginação" que nesta edição ocupa cerca de 400 pessoas, além de "toneladas de papel" e outros materiais, como cartão e madeira, que a autarquia adquire. "Há pessoas que estão desde o final de 2022 a trabalhar nas ornamentações e há mais de 20 pessoas a trabalhar a tempo inteiro também nas ornamentações desde Janeiro deste ano", observou David Galego.

Foto Ruas Floridas (Arquivo) CM Redondo

Segundo o autarca, o município investe cerca de 400 mil euros nas festas deste ano e pretende, nas ornamentações, "fazer uma consolidação da zona central da vila".

O município realça que "esta manifestação cultural conseguiu afirmar-se, e é hoje uma das tradições com mais notoriedade a nível nacional, cuja organização envolve centenas de habitantes locais que dão as mãos à criatividade, fazendo jus a um trabalho que é arte pura".

O cartaz de espectáculos do evento inclui actuações de Álvaro de Luna (sábado), Anjos com a Banda da Sociedade Filarmónica Municipal Redondense (domingo) e Orquestra Ligeira do Exército (segunda-feira). Para o dia 1 de Agosto está marcada a noite de cante e nos dias seguintes vão actuar Augusto Canário (2 de Agosto), 20 Age Project (dia 3), André Sardet (dia 4) e David Carreira (dia 5). Para o encerramento, a 6 de Agosto, está agendado um festival de folclore.

Foto Ruas Floridas (Arquivo) CM Redondo

Actuações de DJ, mostra de artesanato e de produtos regionais, gastronomia, provas de vinhos, exposições, corrida de toiros e convívio piscatório são outros atractivos do programa.

Depois de um longo interregno, o município retomou há 30 anos as tradicionais festas populares da vila, em que a população ornamenta as ruas com figuras, flores e outros motivos em papel colorido. A entrada é livre. Os temas escolhidos pelos moradores são os mais variados, desde motivos etnográficos e florais até histórias imaginárias e exóticas, num evento que "abrange uma área grande da vila". Cada rua apresenta um tema diferente, escolhido livremente pelos moradores, que o mantêm em segredo até ao dia da saída do programa.

Os registos escritos mais antigos indicam que a ornamentação das ruas remonta a 1838, tendo passado a ter carácter bienal em 1998.