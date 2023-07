Natural Information Society no Jazz em Agosto: transe a caminho, sociedade em eterna construção

O grupo de Joshua Abrams, com o guimbri como âncora e Evan Parker a seu lado, destaca-se no cartaz. Mas há mais: Eve Risser, que abre esta quinta o festival, Ghosted e Mary Halvorson, entre outros.

Ouviu-o primeiro à distância, muito próximo. O som bojudo do guimbri de Mahmoud Guinia, em movimento ágil e ondulante, a chamar até si o sopro do saxofone de Pharoah Sanders, ora feroz evocação dos espíritos, ora tocante elevação espiritual. Joshua Abrams ouviu o guimbri, o alaúde-baixo essencial ao gnaoua, música magrebina ritual, ponte para o mundo dos espíritos, em The Trance of Seven Colors, álbum produzido por Bill Laswell que resultou do encontro de Sanders com Guinia e os seus músicos, maioritariamente família, em Essaouira, Marrocos. Foi há quase três décadas (o álbum foi editado em 1994) e o impacto que teve em Joshua Abrams continua a frutificar, como testemunharemos este sábado, às 21h30, no 39.º Jazz em Agosto, que tem lugar na Gulbenkian, em Lisboa, até 6 de Agosto. Ali, guimbri a tiracolo e com Evan Parker como convidado, veremos Joshua Abrams liderar o transe dos seus Natural Information Society.