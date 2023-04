As várias formas de dizer transe na música do Jazz em Agosto 2023

A música como caminho para o transe, como espaço de transcendência, de procura e aventura, como ritual com origem perdida na neblina nos tempos, eternamente renovado. Eis o mote do 39.º Jazz em Agosto, que decorrerá na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, entre 27 de Julho e 7 de Agosto, e cuja programação foi anunciada esta quinta-feira. Apresenta em cartaz nomes como a Eve Risser Desert Orchestra, combo onde se reúnem músicos europeus e africanos, ou a Natural Information Society nascida do fascínio de Joshua Abrams pelo guimbri, o instrumento magrebino essencial às propriedades hipnóticas do gnawa marroquino.

