Montenegro acusa Governo de “incompetência” por não ter solução para os professores

Presidente social-democrata assegura que o PSD está “empenhado em propor uma solução concreta aos professores” e diz que veto do Presidente da República dá “ainda mais vigor” ao partido.

Ao chumbar o diploma relativo à carreira dos professores, o Presidente da República, "atesta a incapacidade e incompetência do Governo" e dá "ainda mais vigor" ao PSD, afirmou o líder do partido, Luís Montenegro.

O social-democrata considera que, ao exercer esta quarta-feira, o seu direito de veto, Marcelo Rebelo de Sousa, "por um lado, atesta a incapacidade e incompetência do Governo em dar uma solução credível, plausível e fundamentada" aos professores relativamente à recuperação do seu tempo de serviço e, por outro lado, dá "ainda mais vigor e mais força" ao PSD.

Em reacção ao chumbo do diploma da carreira dos professores, devolvido ao executivo de António Costa sem promulgação, Luís Montenegro aproveitou para deixar um apelo ao primeiro-ministro: "No PSD estamos empenhados em propor uma solução concreta aos professores, mas precisamos de elementos. Dê-nos os elementos" necessários para tal, pediu.

Na nota publicada no site da Presidência da República, o chefe de Estado justifica o chumbo do decreto com a "frustração da esperança dos professores" que o mesmo representa.

