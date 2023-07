Cargueiro que transporta três mil carros está a arder ao largo da costa neerlandesa e já fez um morto

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas no incêndio que deflagrou num navio cargueiro que transportava três mil veículos ao largo da costa dos Países Baixos, esta terça-feira, afirmou a guarda costeira neerlandesa. Os 23 membros da tribulação foram retirados do navio. Alguns dos tripulantes foram transportados de helicóptero para instalações médicas em terra, devido à inalação de fumos.

O fogo no Fremantle Highway, navio com 199 metros de comprimento, registado no Panamá, começou na noite de terça-feira, enquanto o cargueiro seguia viagem entre a Alemanha e o Egipto, a 27 quilómetros da ilha de Ameland. As chamas obrigaram vários membros da tripulação a saltar borda fora, para a água.

Segundo as autoridades, o Fremantle, que terá saído do porto de Bremerhaven, na Alemanha, foi rebocado para fora de rotas de outros navios e está em risco de afundar.

Vários barcos de resgate tentaram utilizar água para tentar apagar as chamas no navio. No entanto, explicou a guarda costeira neerlandesa, a utilização de água em excesso podia fazer com que o cargueiro afundasse. "O fogo ainda não está, definitivamente, controlado. É um fogo muito difícil de extinguir devido à carga que transporta", afirmou Edwin Versteeg, porta-voz do Ministério das Infra-estruturas e Gestão de Águas dos Países Baixos.

A causa do fogo ainda é desconhecida, escreveu a guarda costeira no site oficial. Um porta-voz confirmou à Reuters que o fogo terá começado perto de um carro eléctrico. Edwin Granneman, porta-voz da guarda costeira, revelou que havia especialistas a tentar decidir o que fazer a seguir em relação ao barco em chamas.

O episódio é o mais recente caso de incêndio num navio de transporte de automóveis. Ainda este mês, dois bombeiros de Nova Jérsia morreram e cinco ficaram feridos ao combater um fogo num cargueiro que transportava centenas de veículos.

Em Fevereiro de 2022, ao largo da costa dos Açores, milhares de carros de luxo que seguiam a bordo de um navio também foram destruídos num incêndio.