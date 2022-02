Navio que se incendiou ao largo dos Açores começou a ser rebocado

O navio mercante Felicity Ace, que se incendiou ao largo dos Açores há mais de uma semana, começou a ser rebocado após ter chegado ao local uma equipa de peritos transportados pela Força Aérea, revelou esta sexta-feira a Marinha.

Em comunicado, a Marinha Portuguesa explica que o reboque do navio mercante foi iniciado ao final do dia de quinta-feira e que a embarcação, “aparentemente estável, não apresenta focos de incêndio no exterior nem interior”, nem há focos de poluição na água.

“O reboque dirige-se agora para uma área a cerca de 60 milhas (o equivalente a 111 quilómetros) a sudeste da ilha do Faial”, o que “permitirá reforçar o sistema com uma equipa de peritos, a ser transportada para o local por helicóptero civil”, descreve.

O navio tem “uma temperatura elevada na zona central, sem que haja fumos na sua estrutura”, ou se apresentem focos de poluição na água, acrescenta.

“O navio patrulha oceânico NRP Setúbal, da Marinha Portuguesa, permanece no local prestando a assistência necessária, monitorizando permanentemente a estabilidade do navio e eventuais focos de poluição na água, que até ao momento não se registaram”, refere a Marinha.

O NRP Setúbal vai “continuar de missão na Zona Marítima dos Açores nos próximos dias” e o Capitão do Porto da Horta está a acompanhar as operações.

O navio mercante Felicity Ace, que navegava a 90 milhas náuticas (cerca de 170 quilómetros) a sudoeste da ilha do Faial, sofreu um incêndio a bordo no dia 16 de Fevereiro.

Os 22 tripulantes foram resgatados e transportados em segurança para o aeroporto da Horta.

O Felicity Ace, com bandeira do Panamá, tinha partido de Emden, na Alemanha, com destino ao porto de Davisville, no estado norte-americano de Rhode Island.