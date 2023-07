Fed volta a subir taxas de juro. É o valor mais alto em 22 anos

Depois de uma breve pausa em Junho, a Reserva Federal norte-americana voltou, esta quarta-feira, a subir as suas taxas de juro de referência. É a décima primeira subida desde Março do ano passado, num endurecimento da política monetária para tentar controlar a inflação que pode estar a chegar ao fim.

Tal como era esperado nos mercados, a principal taxa de juro de referência da Fed subiu mais 0,25 pontos percentuais e passou a estar situada no intervalo entre 5,25% e 5,5%. É o valor mais alto dos últimos 22 anos e representa um agravamento significativo dos custos de financiamento na economia face às taxas de juro coladas a zero que eram praticadas até Março de 2022 nos Estados Unidos.

A subida de taxas realizada pela entidade liderada por Jerome Powell acontece numa altura em que a inflação, que se aproximou dos 10% no final do ano passado, registou, em Junho, uma descida acentuada, para os 3%, bem mais próximo da meta de 2% do banco central. E numa altura em que, apesar de a economia continuar a crescer, se começam a notar mais sinais de abrandamento, particularmente com um crescimento mais moderado do número de empregos.

É por isso que as expectativas de que, a seguir a esta decisão de subir taxas de juro, a Fed volte a fazer uma pausa na próxima ou nas próximas reuniões têm vindo a ganhar força. Os responsáveis da Reserva Federal, contudo, optaram, no comunicado emitido esta quarta-feira no final da reunião, por dar poucos sinais relativamente ao que irão fazer nos próximos meses, não fechando a porta à possibilidade de novas subidas. A Fed diz que irá "continuar a avaliar informação adicional e a sua implicação para a política monetária", para "determinar a extensão do endurecimento da política adicional que pode ser apropriado" para atingir a meta da inflação.

Estas frases do comunicado são muito semelhantes às usadas no final da reunião de Junho, em que Jerome Powell e os seus pares optaram por fazer uma pausa nas subidas dos juros.