TikTok vai permitir fazer publicações de texto até mil palavras

A rede social que se tornou gigante durante a pandemia e que ficou inundada de desafios, coreografias e memes vai agora permitir fazer publicações de apenas texto, desde que tenham, segundo o The Guardian, até mil palavras.

O anúncio foi feito na página do TikTok esta segunda-feira, no rescaldo de o rebranding do Twitter, de Elon Musk, se tornar público. Em comunicado, a rede social (originalmente) de partilha de vídeos justificou que o novo formato de texto “aumenta as opções para os criadores partilharem as suas ideias e expressarem a sua criatividade”.

Foto A nova funcionalidade vai permitir a partilha de publicações de texto que podem ser personalizadas DR

Além dos vídeos, o TikTok também já permitia a partilha de fotografias e a realização de directos. A opção de fazer publicações de texto, explica a equipa, vai permitir partilhar “histórias, poemas, receitas”, entre outros conteúdos.

Para fazer um post de texto, os utilizadores vão ter de aceder à câmara e escolher, das três opções disponíveis - foto, vídeo e texto -, a última. Além de simplesmente escrever, vai ser possível personalizar as publicações, acrescentar áudios, alterar o fundo da publicação e decorá-la com stickers, por exemplo.

No entanto, ainda não foi divulgado quando é que estas alterações estarão disponíveis para os utilizadores.

Com anúncio das novas funcionalidades, o TikTok assume-se como mais uma rede social a tentar aproveitar a queda que o Twitter tem sofrido nos últimos meses com todas as alterações que tem sofrido desde que Elon Musk assumiu o leme da gigante tecnológica. Das restrições de acesso ao TweetDeck ao número limite de posts que um utilizador pode ver por dia, passando pelo completo rebranding, várias têm sido as mudanças que, prevêem os especialistas, poderão alienar os antigos utilizadores da rede do pássaro azul (que também já foi embora).

O TikTok, de acordo com dados de Maio de 2023 do site Business of Apps, já foi descarregado mais de três mil milhões de vezes e, em 2022, tinha 1,4 mil milhões de utilizadores activos. Espera-se que até ao fim do ano este número chegue aos 1,8 mil milhões.

Segundo o The Guardian, a rede social é utilizada por utilizadores mais novos e representa a principal fonte de notícias para jovens entre os 12 e os 15 anos.