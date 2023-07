O Twitter vai perder o pássaro azul. O novo logo é um X

O icónico pássaro azul do Twitter, símbolo da rede social (não fosse tweet “piar” em português), vai voar para parte incerta. Depois de Elon Musk anunciar este domingo a intenção de fazer um rebranding do Twitter e de substituir o pássaro por um X, a CEO da empresa, Linda Yaccarino, divulgou o design do novo logo no seu perfil.

“X chegou! Vamos a isso”, escreveu na publicação. No dia anterior, Yaccarino já tinha feito referência à nova vida da rede social: “É excepcionalmente raro — na vida ou nos negócios — ter a oportunidade de fazer causar mais uma boa impressão. O Twitter causou um enorme impacto e mudou a nossa forma de comunicar. Agora, o X vai mais longe.”

A mudança de logo surgiu depois de Musk admitir que as receitas do Twitter vindas da publicidade caíram para cerca de metade. O nome X já tinha sido mencionado por Elon Musk, ainda antes de comprar a rede social, por ser a designação que pretende utilizar para a "aplicação de tudo" que quer criar.

Ainda não foi confirmado que o nome X substitua a designação actual da rede social, apesar de já ser possível aceder à rede através do endereço x.com. Esta segunda-feira de manhã, a conta oficial da empresa, no Twitter, mudou de nome para X, e a imagem de perfil já inclui o novo logótipo. Na descrição da conta, há uma questão que poderá surgir nos utilizadores mais distraídos: “What’s happening?” (O que se está a passar?). Musk também já fez várias publicações com o novo logótipo, e mudou a sua foto de perfil para o X preto e branco.

Citado pela Reuters, o investigador da Forrester considerou que a mudança na identidade visual vai contribuir para afastar, ainda mais, os utilizadores outrora fiéis à rede: “Por um lado, pode-se argumentar que ele se vai ver livre de uma marca icónica. Por outro, ele está a assinalar que é um novo dia para o Twitter e que a companhia está a seguir uma direcção diferente, com utilizadores diferentes.”

Este domingo, depois de revelar que queria mudar o logótipo da empresa, Musk fez uma sondagem junto aos seus seguidores para aferir se estes estariam receptivos a uma mudança na paleta de cores do site, mudando o azul para preto. Pouco depois, confirmava que a cor não seria a única coisa a mudar: “Em breve, vamos dizer adeus à marca Twitter e, aos poucos, a todos os pássaros.”

A mudança na identidade do Twitter pode estar relacionado com o objectivo de Musk de criar a versão Ocidental da aplicação chinesa WeChat, que permite aos utilizadores mandar mensagens, chamar táxis, pagar contas, entre outros.

Nos últimos meses, a empresa de Elon Musk tem estado sob uma onda de críticas depois de ser implementado um limite à quantidade de tweets que os utilizadores da rede conseguem ver por dia. Este limite levou a uma subida em flecha do número de utilizadores da Threads, a rede social da Meta que pretende rivalizar com o Twitter (ou, neste caso, X), que chegou aos cem milhões de registos nos primeiros cinco dias.

À hora de redacção deste artigo, alguns utilizadores já confirmaram a mudança de logótipo ao acederem à rede social.