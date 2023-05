Linda Yaccarino substitui Elon Musk como CEO do Twitter

Yaccarino fica com as operações comerciais do Twitter, enquanto Musk se dedica a novos produtos para a rede social. A missão é transformar o Twitter numa super app, como a chinesa WeChat.

Linda Yaccarino, a actual responsável de publicidade do conglomerado de comunicação NBCUniversal, vai ser a nova directora executiva (CEO) do Twitter. A informação foi avançada esta sexta-feira pelo actual líder (e proprietário) da plataforma, Elon Musk.

“É com grande entusiasmo que dou as boas-vindas a Linda Yaccarino como a nova directora executiva do Twitter”, resumiu Elon Musk, num breve comunicado partilhado na rede social. “[A Linda Yaccarino] vai focar-se nas operações comerciais, enquanto eu me concentro na concepção de produtos e novas tecnologias”, continuou. “Estou ansioso por trabalhar com a Linda para transformar esta plataforma na X, a app de tudo”, acrescentou.

Parte do objectivo de Musk com a compra do Twitter é acelerar a criação da X, uma nova “super-app”, para tudo, criada à semelhança da app chinesa WeChat, que junta mensagens instantâneas (como o WhatsApp), pagamentos móveis (como o MBWay, GooglePay ou ApplePay), videoconferências (como o Zoom), e videojogos.

Aos olhos de Musk, começar uma nova app, do zero, seria uma perda de tempo, e usar o Twitter como base permite poupar entre três e cinco anos.

Yaccarino entrou em 2011 para a NBCUniversal (dona dos canais Syfy, NBC e Hulu entre muitos outros), depois de 15 anos na Turner Entertainment (antiga dona da CNN), e foi responsável por adaptar a estratégia de publicidade do conglomerado à era digital. O seu trabalho inclui descobrir novas formas de medir o desempenho de publicidade, bem como desenvolver alianças entre a NBC Universal e gigantes digitais como a Apple, o YouTube e o próprio Twitter.

Como directora executiva do Twitter, vai trabalhar com uma equipa mais pequena (cerca de 1500 pessoas), fruto de várias rondas de despedimentos.

Musk primeiro anunciou a sua intenção de abandonar a liderança do Twitter em Dezembro. "Demitir-me-ei do cargo de director executivo assim que encontrar alguém suficientemente tolo para aceitar o cargo", escreveu no Twitter depois de um inquérito, respondido por mais de 17 milhões de utilizadores da plataforma, indicar que deveria abandonar o cargo de CEO. "Depois disso, limitar-me-ei a dirigir as equipas de software e servidores."

Yaccarino deve assumir o novo cargo nas próximas seis semanas.