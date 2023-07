Quem será o próximo director ou directora do IPCC?

O organismo das Nações Unidas responsável pela avaliação das mais recentes descobertas científicas sobre as alterações climáticas vai escolher um novo líder esta semana. O presidente eleito ocupará o cargo durante os próximos cinco a sete anos - um período crítico tanto para o clima como para a organização, uma vez que se espera que as temperaturas atinjam em breve 1,5 graus Celsius de aquecimento acima dos níveis pré-industriais.

Quatro candidatos, incluindo as primeiras mulheres candidatas nos 35 anos de história do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), estão a disputar o lugar de topo em Nairobi. Serão também nomeados dezenas de outros membros do gabinete.

O IPCC tem por missão elaborar relatórios exaustivos que são considerados a fonte mais fiável de conhecimentos científicos sobre as alterações climáticas. Todos os candidatos têm como objectivo promover a diversidade neste organismo onde dois terços dos seus cientistas são homens.

Quem são os candidatos?

Jean-Pascal van Ypersele (Bélgica), um físico envolvido no trabalho do IPCC como autor e vice-presidente desde 1995, está a concorrer pela segunda vez ao cargo mais alto. Amante da natureza, enviou uma carta emocionada aos seus bisnetos sobre a perda de biodiversidade e publicou uma fotografia de campanha no cimo do Monte Branco, comprometendo-se a "levar o IPCC a novos patamares".

Foi conselheiro da presidência das Ilhas Fiji nas anteriores conversações da ONU sobre o clima e tem dado ênfase à justiça climática. As mensagens do IPCC precisam de ser mais relevantes para os decisores políticos", afirmou à Reuters.

Foto Jean-Pascal Van Ypersele Harold Cunningham / GettyImages

Thelma Krug (Brasil), uma matemática que anteriormente liderou esforços para monitorizar a desflorestação na Amazónia, disse à Reuters que foi inspirada a candidatar-se após a eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deu prioridade à questão das alterações climáticas.

Thelma Krug, que se tornou a primeira mulher vice-presidente do IPCC em 2015, também seria a primeira presidente latino-americana. Ela disse à Reuters que superou desafios na carreira, como financiar sua graduação enquanto criava um filho. Se for eleita, ela tentará aumentar a representação regional e promover a ciência em outros idiomas além do inglês.

Foto Thelma Krug DR

Debra Roberts (África do Sul), cientista natural e actual co-presidente do grupo do IPCC sobre os impactos das alterações climáticas, é uma das duas mulheres candidatas.

Acaba de ser apoiada pela União Africana e, se for eleita, será a primeira presidente africana. A sua vasta experiência prática, incluindo em reflorestação urbana, poderá ser uma vantagem, dizem os analistas, especialmente porque o organismo irá em breve produzir um relatório sobre as cidades. O próximo trabalho do IPCC "pode informar mais decisões do mundo real do que nunca", disse ela à Reuters.

Foto Debra Roberts DR

Jim Skea (Reino Unido), professor de energia sustentável que co-presidiu o trabalho do IPCC sobre a mitigação das alterações climáticas, começou a trabalhar com o IPCC há 30 anos. "Penso que sei como puxar os cordelinhos para que as coisas aconteçam", afirmou.

Skea afirmou que é importante que os futuros relatórios abordem cenários de ultrapassagem - como preparar e responder a uma situação em que os limites de aquecimento previstos no acordo de Paris sejam ultrapassados e explorar todas as opções de mitigação através da tecnologia. O eurodeputado escocês é o presidente da Comissão para a Transição Justa da Escócia e salienta o seu historial na obtenção de consensos nas negociações.

Foto Jim Skea DR

Qual a importância deste cargo?

Criado por dois organismos das Nações Unidas em 1988, o IPCC produz relatórios objectivos e abrangentes, considerados a fonte mais autorizada de conhecimento científico sobre as alterações climáticas.

Os relatórios são elaborados por três grupos de trabalho que estudam a ciência das alterações climáticas, os seus impactos e as formas de os atenuar. Com estas eleições, o IPCC entra agora na sétima série de avaliações deste tipo.

O presidente do IPCC, juntamente com o gabinete, tem o potencial de moldar a agenda de investigação, que inclui frequentemente relatórios especiais adicionais sobre temas específicos. Por exemplo, o actual presidente, Hoesung Lee, tem colocado em foco as soluções para as alterações climáticas desde que assumiu a presidência em 2015.

O presidente precisa de uma rara combinação de competências científicas e diplomáticas, especialmente para obter a aprovação do governo para os resumos dos relatórios.

Os relatórios servem de base às conversações internacionais sobre o clima, como as cimeiras anuais das Nações Unidas sobre o clima, as chamadas reuniões COP.

Como funciona a votação?

A eleição do presidente é efectuada à porta fechada e por voto secreto. É necessária uma maioria simples e, se não for obtida nenhuma na primeira ronda, os dois primeiros candidatos competem numa nova ronda.

Todos os 195 Estados-Membros têm direito a voto e os resultados são esperados na quarta ou quinta-feira.