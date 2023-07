PS aposta numa solução governativa que passe pelo PSOE e partidos autonómicos

A vitória obtida pelo líder do Partido Popular nas eleições legislativas que decorreram neste domingo em Espanha pode vir a ter um sabor amargo para Alberto Núñez Feijóo, caso o socialista Pedro Sánchez consiga uma “solução que estimule um processo bem articulado com as autonomias e que a assegure um projecto político moderado de esquerda”. O presidente do PS, Carlos César, joga as fichas todas nesta solução que permitiria a Pedro Sánchez continuar como presidente do Governo de Espanha.

