Israel aprova lei que limita poder do Supremo

O Parlamento israelita aprovou nesta segunda-feira uma lei limitando o poder do Supremo Tribunal, a primeira medida do que o Governo diz ser um processo para corrigir as falhas do sistema judicial ou “voltar a equilibrar os poderes”, nas palavras do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e no que um enorme grupo de protesto diz ser um “golpe judicial”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt