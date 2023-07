Cultura e tradições de Melgaço dão mote a 12 dias de festa

Melgaço em Festa celebra cultura e tradições do município minhoto com programa recheado, de 4 a 12 de Agosto.

A cultura e tradições de Melgaço dão mote à festa que vai decorrer naquele concelho do distrito de Viana do Castelo, entre os dias 4 e 12 de Agosto. "Continuamos a apostar nos valores, costumes e cultura da nossa região, mas há também uma inovação, no sentido de termos um programa que seja para todos. Queremos chegar a todas as faixas etárias e a todos os interesses culturais", afirma o vice-presidente da autarquia, José Adriano Lima, citado na nota de imprensa de apresentação da iniciativa.

O programa do Melgaço em Festa apresenta como novidade a realização de um cortejo histórico, no dia 12 de Agosto, que "pretende retratar a ocupação humana do território, designadamente cinco épocas que deixaram marcas históricas e que representam as raízes culturais do concelho, o Paleolítico, a Idade do Bronze, a Antiguidade Clássica (Romanização), a Idade Medieval e a Idade Contemporânea".

O evento inclui ainda, no dia 4 de Agosto, às 22h, no Largo Hermenegildo Solheiro, o festival internacional de folclore O Mundo a Dançar, com a participação de grupos da Argentina, Equador, Geórgia e Taiti.

A celebração, nos dias 5 e 6, da cultura da transumância, uma tradição com 900 anos, durante o dia do brandeiro é outros dos pontos altos do programa do Melgaço em Festa. O "cortejo etnográfico, no dia 5, pelas 12h30, com o tema A Transumância, "assume-se como o momento alto das festividades que relatam o quotidiano da pastorícia".

No dia 8 de Agosto acontece a festa do emigrante e entre os dias 11 e 13 o centro histórico de Melgaço acolhe o mercado medieval que "pretende promover o património histórico do concelho". "O centro histórico, com o seu castelo e as suas igrejas medievais (Matriz e Misericórdia), assume-se como um local fulcral para a promoção deste mercado, tornando-se palco de várias animações temáticas. Haverá ainda uma tenda para aluguer de trajes, convidando os visitantes a recuarem no tempo e a entrarem no espírito medieval", adianta o município.

Estão ainda previstos concertos musicais com o Dj Wilson Honrado, no dia 11 de Agosto, Toy, no 12 e Mike da Gaita e Cuca Roseta no dia 13 de Agosto.