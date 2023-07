Costa Silva escolhe assessora da SPMS para “vice” do IAPMEI

Sara Carrasqueiro foi nomeada por despacho do ministro da Economia para a vice-presidência da Agência para a Competitividade e Inovação, em regime de substituição.

Gorada a nomeação de Marco Neves para a vice-presidência do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, o ministro da Economia e do Mar escolheu Sara Carrasqueiro para aquele cargo, que foi criado em Maio de 2022. A nomeação, em regime de substituição (o que permite dispensar a realização de concurso), foi assinada por António Costa Silva, num despacho publicado nesta segunda-feira em Diário da República.

A nova "vice" daquela agência pública, que gere os apoios às empresas e tem um papel fundamental na execução dos fundos europeus, era desde Setembro de 2022 assessora do conselho de administração da entidade pública empresarial dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Antes disso, foi durante quatro anos (2018-2022) vogal do conselho directivo da Agência para a Modernização Administrativa.

Tem uma licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores pelo IST e um mestrado em Engenharia da Saúde pela Católica. Dá aulas como professora auxiliar convidada no ISCSP, actividade que poderá continuar a exercer, uma vez que o despacho de nomeação também a autoriza "a exercer a actividade de docência em estabelecimentos de ensino superior público ou de interesse público".

Com o IAPMEI simultaneamente envolvido em três programas de fundos europeus (PRR, PT 2020 e PT 2030), o executivo de António Costa decidiu mexer na orgânica, argumentando que era preciso reforçar a capacidade de resposta daquela agência tanto nos quadros técnicos, como também no conselho directivo.

Porém, foi preciso quase 14 meses para encontrar uma solução para preencher essa vice-presidência. A escolha de Marco Neves esbarrou, no momento decisivo, na falta de acordo entre as partes. E por isso foi preciso voltar à estaca zero.

Neves tinha passado pelo Banco de Fomento na fundação deste, tendo sido um dos responsáveis pela gestão das garantias dadas pelo Estado nas linhas de crédito que apoiaram empresas durante a pior fase da pandemia. É presidente da Lisgarante.

Sara Carrasqueiro completa assim a nova cúpula do IAPMEI, toda ela redesenhada pelo actual ministro da Economia, que prescindiu do anterior presidente, Francisco Sá (um profissional da casa), e pôs Luís Guerreiro, até ali seu adjunto no ministério, à frente daquela agência.

A transformação interna do IAPMEI dá assim mais um passo, depois da mudança orgânica que está em marcha desde o início de Maio. São alterações desenhadas a pensar no PRR, no qual o IAPMEI tem um papel preponderante.

A reformulação tornada pública a 2 de Maio levou à extinção de cinco departamentos diversos e de três centros de apoio empresarial regionais, que foram substituídos por oito novos departamentos, como o PÚBLICO noticiou na altura.