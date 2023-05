IAPMEI muda estrutura a pensar no PRR

A direcção do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação reformulou a sua organização interna, com a extinção de cinco departamentos diversos e três centros de apoio empresarial regionais. Serão substituídos por oito novos departamentos, pertencentes a várias direcções.

Os chefes de departamento são, na sua maioria, e com excepção de um ou dois casos, actuais quadros do IAPMEI que já desempenhavam funções idênticas nos departamentos que são extintos. Com o argumento de que é preciso pôr os novos departamentos a trabalhar de imediato, os chefes dos novos departamentos são nomeados em regime de substituição, uma possibilidade legal que dispensa a realização de concurso público.

Em termos de número, o IAPMEI mantém o desenho geral, com sete direcções e 27 departamentos. Mas atendendo aos nomes dos novos departamentos, e aos que são extintos, conclui-se que a lógica regional é substituída na nomenclatura por estruturas que assumem uma orientação a sectores específicos com relevo no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O conselho directivo liderado por Luís Guerreiro, que assumiu funções há três meses depois de deixar o gabinete do ministro da Economia (onde era adjunto e que tutela o IAPMEI), justifica precisamente as mudanças com a necessidade de este organismo responder melhor "aos novos desafios que lhe foram colocados" com a execução do PRR, adoptando "uma estrutura orgânica mais flexível".

"Com efeito, o acréscimo de responsabilidades associado à execução do PRR aconselha o foco na dinamização e gestão das novas medidas de apoio, sem, contudo, deixar de assegurar, ao mesmo tempo, o encerramento do PT 2020 e a preparação do PT 2030", lê-se na deliberação.

Nesta terça-feira são publicados em Diário da República a deliberação do conselho directivo sobre as alterações bem como o despacho com as nomeações de sete dos oito chefes de departamento que é preciso designar para a liderança das novas estruturas.

Assim, são extintos os seguintes departamentos e centros:

Departamento de Acompanhamento de Investimento Contratual Relevante

Departamento de Acompanhamento de Investimento em Inovação

Departamento de Acompanhamento em Competitividade

Departamento de Encerramentos Norte

Departamento de Encerramentos Sul

Centro de Apoio Empresarial do Norte

Centro de Apoio Empresarial do Centro

Centro de Apoio Empresarial do Sul

No lugar deles, são criados o:

Departamento de Indústrias das Tecnologias Transversais e suas Aplicações

Departamento de Indústrias das Tecnologias de Produção

Departamento de Indústrias da Mobilidade, Logística e Espaço

Departamento de Indústrias de Recursos Naturais, Ambiente e Materiais

Departamento de Indústrias da Saúde e Indústrias Criativas

Departamento de Acompanhamento Técnico e Financeiro das Agendas

Departamento Área Cliente Empresa das Indústrias de Base Criativa

Departamento Área Cliente Empresa das Indústrias de Base Tecnológica

Seis dos oito departamentos novos serão chefiados por trabalhadores do IAPMEI que já desempenhavam essas funções nos departamentos extintos. A excepção é o Departamento de Indústrias de Saúde e Indústrias Criativas, cuja chefia é assumida por alguém que era técnica coordenadora da Equipa de Encerramento Norte.

Ainda em aberto estará a função de chefe do novo Departamento de Acompanhamento Técnico e Financeiro das Agendas, que é o único dos oito departamentos novos sem chefe nomeado no despacho que é publicado nesta terça-feira.