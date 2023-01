Costa Silva põe ex-adjunto na presidência do IAPMEI

António Costa Silva continua em "modo vassourada". E a construir uma equipa no Ministério da Economia e do Mar que seja à sua imagem e não um naipe de nomes herdados do seu antecessor.

Depois de mudar a direcção do Banco de Fomento e de ter afastado João Neves e Rita Marques de duas secretarias de Estado que tutela (Economia e Turismo, respectivamente), o actual ministro da Economia e do Mar abdica agora de Francisco Sá como presidente do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, cujo nome estava para análise na Cresap – Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública, ao abrigo de um concurso aberto com carácter urgente, em 2022, pelo já demitido João Neves.

Para a liderança desta agência, por onde passam alguns dos principais apoios públicos às empresas, Costa Silva propõe aquele que foi até agora o adjunto do seu gabinete, Luís Filipe Pratas Guerreiro, alguém que também trabalhou no sector do petróleo, como o actual ministro, e que, tal como Costa Silva, também passou pela Partex, petrolífera que a Fundação Calouste Gulbenkian vendeu em 2019.

O IAPMEI é uma peça-chave para o tecido empresarial. E estava desde 2021 com um presidente em regime de substituição. Desde a saída de Nuno Mangas para o Compete, era Francisco Sá quem desempenhava aquelas funções. Mas nunca com nomeação definitiva, apesar de ser do quadro daquela agência desde 1984.

Em Julho de 2022, o ex-secretário de Estado da Economia João Neves mandou abrir um concurso. Francisco Sá estava na corrida, segundo fontes contactadas pelo PÚBLICO. Mas Costa Silva tinha outros planos, como agora se confirma.

Num comunicado desta tarde, o ministério afirma que se "designou hoje, em regime de substituição, o mestre Luís Filipe Pratas Guerreiro, para exercer o cargo de presidente do conselho directivo do IAPMEI, I. P. — Agência para a Competitividade e Inovação, I. P.".

Mais acrescenta que essa escolha ocorre "na sequência do pedido de cessação de funções apresentado, esta semana, por Francisco Sá, que ocupava o cargo em regime de substituição desde Fevereiro de 2021". Porém, segundo o Jornal de Negócios, este último sai por vontade do ministro, que continua a libertar-se da "herança" que recebeu do ministério anterior e agora dá mais um passo no sentido de "arrumar a casa".

Por nomear está também alguém para a vice-presidência da mesma agência. O cargo não existia, e foi criado em 2022, ao abrigo de um plano que pretendia reforçar a capacidade de resposta do IAPMEI, que está envolvido na execução de três programas europeus em simultâneo (PT 2020, PRR – Plano de Recuperação e Resiliência e PT 2030).

O PÚBLICO questionou o ministério sobre a vice-presidência e a resposta obtida é que a escolha do Governo para esse cargo "estará para breve".

Ao semanário Expresso, o governante que tutela a Economia não adiantou a saída de Francisco Sá, mas numa entrevista que será publicada nesta sexta-feira deixou algumas indicações nas entrelinhas: “Estou a reflectir profundamente sobre o IAPMEI. O dr. Francisco Sá tem desenvolvido um trabalho meritório. Mas é importante darmos dinâmica aos nossos organismos. E, às vezes, começar um ciclo novo pode ser muito importante.”

Essa mesma lógica foi visível na escolha de novas caras para o Banco de Fomento, que tem dupla tutela entre o ministério de Costa Silva e o das Finanças, bem como na substituição de João Neves na Secretaria de Estado da Economia. Neste caso, Costa Silva foi buscar um substituto ao próprio IAPMEI.

Pedro Cilínio, considerado um técnico de elevada qualidade, “dos que mais percebem de incentivos ao investimento em inovação”, domínio que tutelou durante quase duas décadas, trocou o IAPMEI por um lugar no Governo, e agora o adjunto de Costa Silva fará o movimento contrário, trocando um lugar no gabinete do ministro pela presidência do IAPMEI.

Segundo a nota curricular divulgada pelo Ministério da Economia, Luís Filipe Guerreiro (cujo nome ainda tem de passar pela Cresap) licenciou-se na década de 80 em Engenharia de Minas pelo IST (onde Costa Silva também dava aulas), é mestre em mineralurgia e planeamento mineiro, também pelo IST, e frequentou dois programas avançados de gestão, na Católica e no Insead.

Era adjunto de Costa Silva desde 30 de Março de 2022. Ao longo da sua carreira, trabalhou como consultor, deu aulas e, durante 11 anos, foi director de exploração e novos negócios da Partex, a petrolífera que foi liderada por António Costa Silva antes de se dedicar à política.

Guerreiro deverá assumir funções de imediato, já que foi nomeado em regime de substituição, mas a Cresap irá repetir a avaliação de candidatos para o IAPMEI, ao abrigo da qual esta escolha do ministro deverá ser considerada. O procedimento anterior, a que Francisco Sá se apresentou, fica sem efeito.