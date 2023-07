Apps para pôr os mais novos a ler e a procurar insectos nas férias

As férias escolares podem ser um desafio para pais que querem manter as crianças ocupadas e entretidas, sem esquecer tudo aquilo que aprenderam durante o ano lectivo. Muitas vezes, os ecrãs (seja o telemóvel, tablet, consola ou televisão) acabam por ocupar grande parte das horas livres das crianças que os preferem face a cadernos de exercícios.

Os aparelhos tecnológicos, porém, também podem ser aliados: há apps e programas de computador que motivam os miúdos a passar mais tempo a explorar a natureza, ler, rever a tabuada, ou a aprender as bases da programação.

O PÚBLICO reuniu algumas sugestões em português.

Procurar insectos

A app Insect ID (disponível em português) permite aprender mais sobre os insectos que os mais novos vêem no jardim, no parque ou a caminho da praia. A aplicação usa inteligência artificial para reconhecer os insectos nas fotografias tiradas pelos utilizadores e inclui uma enciclopédia sobre mais de quatro mil insectos, com gráficos legendados e imagens em alta definição.

Os mais crescidos, que já sabem ler, podem usar a app sozinhos para criar uma enciclopédia dos bichos que encontram durante as férias. Caso contrário, os pais podem instalar a app nos seus telemóveis para uma tarde em família a aprender mais sobre a natureza – é um bom pretexto para uma caminhada.

Pode-se experimentar a app (Android, iOS) gratuitamente durante sete dias. Depois, custa seis euros por mês (é possível comprar uma subscrição anual por 20 euros). O Bird ID (Android, iOS) é uma app semelhante para identificar aves que também inclui reconhecimento de áudio.

Foto A Next Vision Limited oferece um conjunto de apps para passar o tempo livre a aprender mais sobre a natureza Next Vision Limited

Programar com jogos

Para os fãs de jogos de computador, a startup portuguesa Ubbu oferece uma colecção de actividades online para ensinar as bases da programação através de histórias interactivas e cenários em que é preciso criar robôs ou ajudar máquinas a “programar” bebidas.

As primeiras quatro lições da Ubbu estão disponíveis gratuitamente (basta criar uma conta). Depois, o pacote mais básico (Essencial) custa dez euros por mês e dá acesso a mais de 90 aulas.

Foto Programe a bebida do robô Ubbu

Ganhar prémios a ler

Há uma app para motivar as crianças a ler os livros que fazem parte do Plano Nacional de Leitura. O Desafio Ler + (Android) inclui vários jogos criados a partir dos livros recomendados no plano. Há recomendações para todas as idades e géneros, incluindo poesia, banda desenhada e ciência e tecnologia.

Quando se joga à forca com base no livro Ana dos Cabelos Ruivos, uma das perguntas é “Que ingrediente é que a Ana substituiu por um medicamento quando fez um bolo?”. Os outros jogos incluem desafios para ordenar eventos que acontecem nos livros, responder a perguntas de escolha múltipla, ou descobrir palavras escondidas em sopas de letras.

Ao acumular um determinado número de pontos, podem-se ganhar prémios.

Foto A app usa a lista do Plano Nacional de Leitura como base DR

Rever a tabuada

Para garantir que a tabuada não fica esquecida durante as férias, nada como passar alguns minutos a jogar ao Multipli, um jogo para estudar a tabuada, ao contrário, que está disponível online, numa app (Android, iOS) e em formato físico, condensado num baralho de cartas.

O conceito é simples: a app sugere um valor (por exemplo 40) e o jogador tem de escolher dois números (de um conjunto de oito) que se podem multiplicar para chegar ao valor inicial.

A Multipli Minute é uma das várias apps recomendadas pela Rede de Bibliotecas Escolares.