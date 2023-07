Deputado do PS admite que Costa ainda se candidate a Belém

António Costa e António Guterres são, na opinião do deputado Marcos Perestrello, os dois nomes socialistas com mais capacidades de vencer as próximas Presidenciais. Num curto excerto da entrevista que o presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional deu ao Interesse Público, e a que pode assistir na íntegra no site do PÚBLICO, o antigo n.º 2 de Costa na Câmara de Lisboa admite que “é possível” que o actual primeiro-ministro, que tem insistido preferir desempenhar funções executivas, mude de opinião e seja candidato presidencial.

Há 20 anos que o PS não tem um Presidente da República. É possível inverter esta "maldição"?

O último Presidente oriundo da área do Partido Socialista, que também foi secretário-geral do PS, foi o Presidente [Jorge] Sampaio. De facto, os dois últimos Presidentes foram presidentes do PSD. Penso que há várias figuras da área socialista com condições para disputarem seriamente a Presidência da República.

Mas quem?

Vou-lhe dizer só duas que para mim são muito evidentes. Uma é o actual primeiro-ministro António Costa e outra o engenheiro António Guterres. São duas figuras do Partido Socialista que estou convencido que se tiverem vontade terão o apoio dos portugueses para serem Presidentes da República.

Há um problema. O dr. António Costa disse que de maneira nenhuma seria candidato a Presidente. Não gosta, não quer, não o fará... O eng. António Guterres teria que interromper o mandato de secretário-geral das Nações Unidas (ONU).

Será perto do final do mandato [de secretário-geral da ONU]. Acho que depende da vontade deles. Quer um quer outro seriam belíssimos candidatos e belíssimos Presidentes da República. Outros haverá, se nenhum deles manifestar essa vontade.

No caso de António Costa parece impossível.

Conheço as declarações públicas que António Costa tem feito sobre isso. Mas também tenho experiência suficiente de vida para saber que as circunstâncias da vida das pessoas, as circunstâncias políticas, mudam com o tempo. Em função daquelas que forem as circunstâncias quando a questão se colocar, não me parece que sejam hipóteses absurdas.

Ainda acredita que António Costa possa mudar de opinião?

As circunstâncias podem levar António Costa a mudar de opinião. Acho que isso é possível.