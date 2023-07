Sondagem: Guterres, Costa e Passos lideram preferências para as presidenciais. Gouveia e Melo atrás de Ventura

O barómetro da Intercampus de Julho coloca duas figuras do centro-esquerda, António Guterres e António Costa, e uma do centro-direita, Passos Coelho, como os preferidos para as presidenciais de 2026.

António Guterres (15,1%), António Costa (14,3%) e Passos Coelho (13,3%) lideram as intenções de voto para as eleições presidenciais, segundo o barómetro da Intercampus para o Negócios e o Correio da Manhã/CMTV publicado esta segunda-feira. O estudo coloca assim dois socialistas (Guterres e Costa) e um social-democrata (Passos), todos com passado feito como primeiros-ministros (António Costa está a caminho de completar o oitavo ano como chefe de governo), como os favoritos à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa.

A sondagem mostra ainda um tombo nas intenções de voto do almirante Gouveia e Melo, que, em estudos anteriores, quando estava mais presente o combate à pandemia, chegou a estar entre os candidatos presidenciais favoritos dos portugueses. Gouveia e Melo surge agora atrás do candidato populista e líder do Chega, André Ventura, que recolhe 11,4% das intenções para surgir em quarto na lista.

Já Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, que se vem posicionando como putativo candidato da área do centro-esquerda e do PS, não vai além de 1,4%, o que o coloca em 14.º num conjunto de 15 nomes avaliados pela Intercampus. O socialista fica só à frente do último classificado, o actual secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo (0,8%).

O trabalho de campo deste estudo de opinião foi realizado entre 3 e 6 de Julho com base numa amostra de 623 entrevista, tendo um erro máximo de amostragem de 3,9%.

As próximas eleições presidenciais terão lugar em 2026.