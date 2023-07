Músicos poderão voltar ao Stop na próxima semana

Câmara Municipal do Porto reuniu-se com associações que representam músicos do espaço e sugeriu reabertura das lojas entre as 10h30 e 22h30, com supervisão dos bombeiros sapadores.

No final da semana em que a Câmara Municipal do Porto selou 105 das 126 lojas do Centro Comercial Stop, alegando falta de licenças de utilização, a autarquia sugere o regresso dos músicos a esses mesmos espaços.

Depois de se reunir com a Associação Cultural de Músicos do Stop e a Associação Alma, que representam utilizadores das lojas – essencialmente músicos, que encontraram no Stop o seu espaço de ensaio — o município anunciou que, “ainda que de forma temporária e condicionada”, as lojas poderão voltar a abrir, funcionando entre as 10h30 e as 22h30.

A hipótese foi anunciada nesta sexta-feira pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, aos jornalistas. O Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto será envolvido nesta solução, formando um piquete de um veículo e cinco bombeiros que estaria de alerta durante o horário de funcionamento. Os cinco operacionais "têm de estar lá em permanência durante a utilização do espaço", referiu o autarca, enquanto não forem instaladas outras “medidas excepcionais de mitigação de risco” de incêndio.

Essas medidas passariam pela instalação de extintores e de mangueiras no Stop, pela formação de todos os utilizadores regulares do espaço em primeira intervenção, assim como pela instalação de um procedimento de alerta directo ao regimento de sapadores em caso de incêndio.

Seria uma forma de assegurar a continuidade da utilização do centro comercial enquanto não é ali operada a necessária mudança, disse o autarca. O representante da Associação Cultural de Músicos do Stop, Rui Guerra acredita que, com estas condições, os músicos poderão voltar ao centro comercial na próxima semana.

As associações que representam os músicos têm um plenário conjunto marcado para a noite desta sexta-feira, para avaliar proposta. Para já, mantém-se o protesto convocado para segunda-feira, à porta dos paços do concelho.

Processo até Outubro

Num texto distribuído aos jornalistas, a autarquia recorda que as medidas propostas ainda carecem da resposta afirmativa da administração do condomínio.

A solução, como referiu a própria câmara, é temporária. Estará em vigor “até que a Câmara Municipal dê como concluído o processo de licenciamento" de obras no centro comercial. O prazo termina a 8 de Setembro, mas pode ser prorrogado por mais 45 dias. Outubro é o horizonte, portanto.

O piquete de bombeiros não terá de, necessariamente, manter-se até essa data. “Ficarão até que sejam repostos necessários para prevenção e combate os incêndios dentro do edifício se seja feita formação aos utilizadores regulares” do Stop para, no caso de haver um sinistro dessa natureza, “eles saibam como agir”, explicou Rui Moreira.

A CMP assumirá os custos com "mangueiras, agulhetas, extintores e verificação de alarmes, disse o autarca, ladeado pela vereadora Filipa Martins, que tem o pelouro da protecção civil, e pelo vereador com a pasta das actividades económicas e fiscalização, Ricardo Valente, que assinou o despacho que levou ao encerramento de dezenas de lojas do Stop.

"Podemos bem aguentar com essa despesa”, acrescentou Moreira, mencionado que o custo com o piquete de bombeiros até será mais elevado. “Não é uma decisão economicista. Há um valor maior: o impacto cultural que aquilo tem é um valor maior”.