Porto: Polícia encerra maioria das lojas do STOP

A Polícia Municipal fechou na manhã desta terça-feira as portas do centro comercial STOP. A intervenção visa o encerramento de cerca de uma centena de espaços, alegadamente por algum tipo de incumprimento. Aos músicos e artistas as autoridades estão a dizer que as fracções não encerradas poderão ser novamente ocupadas ao início da tarde.

Neste momento, uma centena de pessoas está em frente ao centro comercial, na Rua do Heroísmo, e muitos lamentam não terem sido avisados previamente.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto diz que "a Polícia Municipal se encontra a proceder à selagem de 105 das 126 lojas do Centro Comercial STOP, por falta de licenças de utilização para funcionamento." E adianta que as 21 lojas que têm essas licenças "poderão continuar a funcionar normalmente, não se tratando este de um processo de encerramento do Centro Comercial."

A autarquia diz ainda que "este é um processo que se arrasta há mais de dez anos, tendo o Município vindo, ao longo do tempo, a acumular queixas por parte da vizinhança."

Os músicos que tiverem a sua sala encerrada têm de fazer um requerimento formal à Câmara do Porto para poder ter acesso ao espaço e recolherem o seu material.

"Estão a matar a cultura"

Em cartazes improvisados em caixas de cartão espalmadas, alguns lojistas e músicos protestam na rua, com gritos de ordem. "Queremos trabalhar", "não fechem o STOP" e "aqui é a casa da música", ouve-se.

"Isto é uma vergonha", diz Diana Coimbra. A mãe gere o café Vitamena há 16 anos e fica sem forma de rendimento.

Nils Meisel nota a triste ironia. A sua banda Sereias recebeu recentemente um apoio da Câmara do Porto para se internacionalizar. E agora vê a sua sala de ensaios encerrada pelo município.

"Estou aqui há mais de dez anos com quatro projectos de música. Somos profissionais, precários mas somos profissionais", nota.

Além dos espaços do interior, há algumas lojas viradas para a rua que também estão a ser encerradas. À porta é colado um aviso onde se informa que o estabelecimento foi selado por despacho do vereador Ricardo Valente "por falta de autorização de utilização".

Natália Trindade é lojista no STOP há 33 anos. Os seus senhorios deslocaram-se e Braga até ao Porto perante o seu pedido de socorro. "Ninguém nos avisou de nada", lamentam.

Perante a acção policial, Natália Trindade só teve tempo para retirar uma marquesa e boiões de cera da sua perfumaria. "É o meu ganha-pão, vou ficar sem nada", diz emocionada.

A deputada municipal do Bloco de Esquerda, Susana Constante Pereira, foi ao local mostrar "solidariedade com os músicos do STOP, uma segunda casa da música do Porto".

Para a bloquista, a acção do executivo de Rui Moreira é incompreensível, numa altura em que havia diálogo entre o município e os músicos, como aconteceu numa reunião do executivo recente.

"Não se compreende que opte pela coesão e força. Lembra Rui Rio nos tempos do Rivoli. É uma visão de cultura da cidade em que tudo tem de ser programado pelo executivo e não permite iniciativas orgânicas", disse ao PÚBLICO.

A deputada entrou no centro comercial e verificou a selagem que está a ser feita na maioria dos espaços. Em diálogo com o comandante da Polícia Municipal, sugeriu que o processo de retirada dos pertences seja facilitado. "Há pessoas com concertos hoje e amanhã, precisam das coisas. Não se compreende além de tudo que isto seja feito numa época em que os músicos têm montes de actividades."