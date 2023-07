Porto limita velocidade no centro histórico a 20 quilómetros por hora

O objectivo é mudar o uso de várias ruas do centro histórico da cidade e "dar prioridade ao peão e modos suaves". Nesta terça-feira, a Câmara Municipal do Porto (CMP) anunciou um projecto que já está em andamento em 10 arruamentos e que pretende diminuir a velocidade de circulação dos automóveis para 20 quilómetros por hora, embora não haja uma intervenção física que os obrigue a tal.

Até ao final deste ano, a autarquia estima que 12 quilómetros de ruas do centro da cidade tenham a sinalética instalada. O projecto rede 20 tem um horizonte de três anos e abrange 236 arruamentos, num total de 29,6 quilómetros de extensão.

É uma tentativa de "devolver as ruas" a "usos que antigamente tinham", disse o presidente da CMP, Rui Moreira, aos jornalistas, no final de um percurso a pé que começou no Largo Amor de Perdição, passou pela rua de São Bento da Vitória e terminou na Rua das Taipas.

Os investimentos em transportes públicos que estão em curso vão permitir que a mobilidade no centro da cidade se "transforme completamente", destacou o autarca, referindo-se às obras de extensão da rede do Metro do Porto.

À entrada de cada rua há uma faixa com relevo no pavimento que indica ao condutor que está a entrar numa zona de velocidade reduzida, assim como há sinalização vertical que fixa os 20 quilómetros por hora. No entanto, não há barreiras físicas que impeçam os automobilistas de ultrapassar o limite.

"Claro que, se alguém quiser andar a 100 quilómetros por hora, pode andar. É das tais coisas que não podemos evitar", diz Rui Moreira, depois que lembrar que esta é uma zona do Porto onde a Polícia Municipal e a Polícia de Segurança Pública estão particularmente presentes. Acima de tudo, espera que a sinalização tenha um efeito pedagógico. "Não tomamos estas medidas a pensar que vamos ter de multar pessoas. Presumimos que os cidadãos vão aderir a estas medidas", disse aos jornalistas.

A CMP refere que a sinalética já está em implementação nas ruas de Trás, Arquitecto Nicolau Nasoni, dos Caldeireiros, de São Bento da Vitória, de São Miguel, da Vitória e nas travessas de São Bento, das Taipas e de Ferraz.

O Porto segue assim "o exemplo de outras cidades", intervindo em arruamentos que "não são vias estruturantes". Essas, diz Moreira, "continuarão a ter a sua dimensão e o seu serviço". Nas vias que serão alvo de intervenção, haverá a "possibilidade de partilha".

"Se os motoristas dos automóveis andarem aqui a 20 quilómetros por hora", afirmou o autarca, "as pessoas vão sentir-se mais à vontade para andar pelo meio da rua".

Contra a "pedonalização absoluta"

A CMP parte para esta rede 20 depois da experiência das zonas de acesso automóvel condicionado, que abrangia três quilómetros de arruamentos, no Porto.

A opção da autarquia foi apelar à redução da velocidade, não retirar carros das ruas. "A pedonalização das ruas tem de ser sempre prudente", considera Moreira. Nota que, como o Porto tem muitas zonas multifuncionais (que não são apenas residenciais ou apenas de comércio), "dificilmente" poderá pedonalizar de forma "absoluta" muitas ruas.

Sobre o estacionamento nas zonas abrangidas pelo projecto, haverá mudanças no uso, mas não no número de lugares disponíveis. O vereador com pelouro do urbanismo, Pedro Baganha, diz que está previsto reserva do estacionamento para cargas, descargas e residentes e que, "tendencialmente, estas zonas vão deixar de ter estacionamento banalizado". Só entrará de carro quem tem de entrar, sublinha. "No centro histórico, precisamos de mais lugares para residentes", acrescenta Moreira.