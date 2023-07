Vinho Madeira, um caso de paixão para a vida

É cada vez mais difícil explicar o meu entusiasmo com os bons vinhos fortificados da Madeira sem me repetir nos adjectivos. O melhor que posso dizer, correndo o risco de ser excomungado, é isto: sou duriense, mas, na hora de beber, prefiro vinho Madeira a vinho do Porto. Uma prova recente, em Lisboa, de alguns Colheitas e Frasqueiras (vinhos com mais de 20 anos de estágio em pipas ou tonéis) da Madeira Wine Company reforçou-me essa certeza.

