Redboxstudios disponibiliza estúdios a músicos e produtores do Stop

A Redboxstudios disponibilizou esta quinta-feira os seus estúdios a preços simbólicos aos músicos e produtores do centro comercial Stop no Porto afectados pelo encerramento das lojas onde trabalhavam, considerando drástica e injusta a forma como foram tratados.

"Não estamos indiferentes à forma drástica e injusta como foram tratados os músicos e produtores musicais do CC Stop e estamos conscientes das adversidades que esta situação pode causar aos que faziam do Stop a sua segunda casa", refere a empresa em comunicado.

Na nota, a Redboxstudios, que se assume como uma referência nos estúdios de música e audiovisuais em Portugal, diz ter acompanhado a situação de muitos profissionais do Stop que viram ser-lhes "abruptamente retirado" os espaços de trabalho e ter-se esforçado para "encontrar soluções que minimizem o impacto deste revés na vida e carreira destes profissionais".

No sentido de oferecer apoio imediato aos músicos e produtores afectados, a Redboxstudios diz estar a disponibilizar as suas instalações a preços simbólicos e ajustados às circunstâncias individuais. A oferta, acrescenta a empresa de Paços de Ferreira, é especialmente direccionada aos produtores que precisem de finalizar trabalhos em curso e músicos em outras situações urgentes.

"Este estúdio foi construído por músicos, para músicos. Sentimos que é o mínimo que podemos fazer: ajudar!", assinala a gerência citada em comunicado.

Mais de uma centena de lojas do Centro Comercial Stop foram na terça-feira seladas pela Polícia Municipal "por falta de licenças de utilização para funcionamento", justificou a Câmara Municipal do Porto. O centro comercial Stop funciona há mais de 20 anos como espaço cultural e diversas fracções dos seus pisos são usadas como salas de ensaio ou estúdios por vários artistas.

Esta decisão motivou protestos à porta do centro comercial de onde, ao longo da tarde de terça-feira e acompanhados da Polícia Municipal, os músicos começaram a retirar equipamento das salas de ensaio que dezenas de bandas ali alugam, algumas, há duas décadas.

Reunidos em plenário, os músicos do Stop decidiram por aclamação convocar uma manifestação para segunda-feira, dia de reunião do executivo municipal, pelas 14h. A manifestação irá partir do centro comercial e tem como destino a Câmara Municipal do Porto.