Dos piratas de Olhão às rainhas de Óbidos, ideias para passear em família

FESTAS

Mercado Medieval de Óbidos

20 a 30 de Julho

É de olhos postos num escândalo de bigamia do século XIII que Óbidos torna a vestir o traje medieval.

Nesta que é uma das reconstituições históricas mais concorridas do país, A Guerra das Rainhas serve de mote ao programa que, neste ano, dá uma “aula viva” de História sobre a disputa entre D. Matilde II e D. Beatriz de Castela, ambas casadas com D. Afonso III. As atenções centram-se no ano de 1248 e num lugar feito de polémicas e intrigas, onde há “tudo menos bons costumes”.

Cortejos, artesãos, ofícios, tabernas, acampamentos, performances teatrais, trovadores, falcoaria, vendedores ambulantes, dança, música, torneios e espectáculos de fogo são algumas das coordenadas deste mercado que convida a recuar no tempo e a assistir a uma experiência exclusiva como a coroação do rei ou a “euforia e ostentação” de um Banquete Real, uma das novidades desta edição.

O burgo pode ser visitado todos os dias, das 17h às 24h (segunda a quinta), das 17h às 2h (sexta), das 11h às 2h (sábado) e das 11h às 24h (domingo). A entrada custa 10€ (8€ para crianças dos quatro aos 11 anos).

24.º Aniversário do Pavilhão do Conhecimento

25 de Julho

O Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, faz 24 anos. Aproveitando a efeméride dos 25 anos da Expo’98 – onde o então Pavilhão do Conhecimento dos Mares recebeu mais de dois milhões de visitantes –, a festa é inspirada no ambiente vivido nessa exposição mundial.

Com nove pavilhões a fazer a serventia da casa, tanto se pode entrar num mundo digital como conhecer a arte e a ciência de fazer chá à moda da China ou saborear a cultura milenar do Japão.

Animação de rua, quermesse, workshops de dança, um DJ set e uma exposição sobre o projecto do pavilhão arquitectado por Carrilho da Graça completam o programa que, prestando tributo ao evento de 1998, vem guarnecido com um passaporte para coleccionar carimbos e habilitar os visitantes a sorteios de Circuitos Ciência Viva.

Terça, das 10h às 19h, com entrada livre.

Pão, Coentros e Bicharada – Especial Dia dos Avós

26 de Julho

Para comemorar o Dia dos Avós, a Parques de Sintra propõe um programa para avós e netos (maiores de quatro anos) na Quintinha de Monserrate.

O encontro, marcado para as 10h30, é inspirado nas maravilhas da vida no campo e propõe-se a “criar momentos inesquecíveis de partilha entre gerações”, palavras da organização. No alinhamento estão jogos tradicionais ao ar livre, uma visita para alimentar os animais da quinta e a experiência de fazer um pão cozido em forno a lenha (parte de amassar incluída).

A actividade tem duração de duas horas e um custo associado de 14€ por participante. A venda de bilhetes é feita exclusivamente online, no site da Parques de Sintra.

Foto Pão, Coentros e Bicharada – Especial Dia dos Avós PSML/Luís Duarte

FESTIVAIS

Santa Cruz Ocean Spirit – Festival Internacional de Desportos de Ondas

21 a 30 de Julho

Num festival que prima, literalmente, pela boa onda, navegam eventos desportivos, música, experiências e projectos de sensibilização e educação ambiental para crianças e jovens.

Com o EuroSurf à cabeça do cartaz do dia na praia, as noites são por conta dos concertos na Aldeia Neptuno (aberta das 22h às 2h). Nesta edição, sobem ao palco artistas como Capicua, Joana Almeirante, Capitão Fausto, Da Chick, Deejay Kamala & NBC, Beatbombers ou Moullinex & Xinobi. A entrada é livre.

Festival Panda

22 de Julho

É na Figueira da Foz que o Panda encerra a sua digressão d’O Maior Concurso de Talentos do Ano. Nesta 16.ª edição do festival entram cantores, bailarinos, mágicos e acrobatas, sem esquecer estrelas como Pocoyo, Ovelha Choné, DJ Riscas, Miss Cindy ou a youtuber Le Trevo.

Sábado, no Estádio Municipal José Bento Pessoa, com sessões às 9h15 e às 15h45. O bilhete individual custa 21€; o pack para famílias vai dos 58€ aos 72€ (para um agregado de três ou quatro pessoas, respectivamente); crianças até dois anos têm entrada livre.

Festival Pirata de Olhão

25 a 29 de Julho

Os corsários estão de volta à cidade algarvia. A culpa é do Festival Pirata que, durante cinco dias, torna a conquistar o Jardim Patrão Joaquim Lopes, na zona ribeirinha olhanense.

A piscar o olho ao quotidiano de tempos passados e ao imaginário colectivo da bandeira preta com tíbias e caveira, por ali andam animações, recriações, artes performativas, rábulas, música, dança, fogo e outras artes circenses. Todos os dias, a partir das 18h, com entrada livre.

DIVERSÃO

Splash Seixal

19 de Julho a 27 de Agosto

Piscinas, escorregas, insufláveis, bolas gigantes, jactos de água, corridas de obstáculos e chuveiros, mas também arborismo, aulas de fitness, mini-roda e um campo de voleibol de praia. É com estes moldes que torna a abrir portas o parque aquático sazonal, instalado no Cais Fluvial do Seixal.

Além das zonas de diversão, tem também áreas de sombra embelezadas com chapéus de palha, zonas de refeição, street food e música ambiente.

Aberto todos os dias, das 10h às 19h, com bilhetes entre os 7€ e os 9€ (três aos 12 anos) e os 9€ e os 12€ (adultos e maiores de 65 anos), para entradas de segunda a sexta-feira. Ao fim-de-semana, cada tarifa tem um acréscimo de 2€. O preçário completo e outras informações podem ser consultados em www.splashseixal.pt.

DANÇA

Alice no País das Maravilhas

26 de Julho

No Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, sobe ao palco o clássico de Lewis Carroll sobre Alice, uma menina que cai na toca de um coelho e é transportada para um mundo surreal, onde a lógica tem poucos princípios e a imaginação nenhuns limites.

Ali encontra “uma rainha tirana, que joga críquete com cabeças de flamingos e a quem nunca ninguém ousou ganhar um jogo”, revela a sinopse. Quarta, às 21h30, com bilhetes a 8€.

OFICINAS

Ai Que Medo!

22 de Julho

Ricardo Kalash orienta uma oficina de teatro dirigida a crianças dos seis aos 12 anos e centrada no mundo das artes de palco e da produção teatral. Nesta sessão, a ideia é ensinar como se contam histórias de arrepiar, daquelas que fazem gelar os ossos e tremer de medo.

Sábado, às 11h, no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, com bilhetes a 10€. Informações e reservas através dos contactos 239 718 238 e geral@aescoladanoite.pt.

Oficina das Flores

23 de Julho

Para olhar pela primeira vez ou secundar a experiência, a oficina dinamizada pelo projecto comunitário Planteia convida a observar, cheirar e provar flores, aproveitando a boleia para construir flores que “guardam segredos e transportam mensagens que só os mais atentos vão conseguir desvendar”, detalha a nota de apresentação.

Apontada a maiores de quatro anos e famílias, acontece junto à Casa da Cultura de Ílhavo, domingo, das 10h30 às 12h30. A participação requer inscrição em mediacao.23milhas@cm-ilhavo.pt e tem um custo de 2€.