Depois de atacar portos, Rússia ameaça visar embarcações no Mar Negro

O Presidente russo, Vladimir Putin, não se vai deslocar à África do Sul no próximo mês para participar na cimeira dos BRICS, o grupo que junta as principais economias emergentes do planeta (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Se viajasse até ao país africano, Putin corria o risco de ser detido ao abrigo do mandado de detenção internacional emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

O anúncio foi feito pelo gabinete do Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, que sublinhou que a decisão foi tomada “por mútuo acordo” entre os dois governos. A Rússia será representada no encontro pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, mas o Kremlin esclareceu que Putin irá participar de forma remota na cimeira que se realiza entre 22 e 24 de Agosto em Joanesburgo.

Como signatária do Estatuto de Roma, a África do Sul teria uma obrigação formal de deter Putin assim que entrasse no seu território. O Presidente russo é desde Março visado por um mandado de detenção internacional sob acusação de crimes de guerra que envolveram o rapto de centenas de crianças ucranianas.

A possibilidade de Putin visitar o país, deixando a África do Sul pressionada para o deter, era vista como uma situação muito sensível num país que tem tentado manter a neutralidade em relação à guerra na Ucrânia, preservando as boas relações com Moscovo.

Em 2015, as autoridades sul-africanas não detiveram o então Presidente sudanês, Omar al-Bashir, que esteve no país quando já era alvo de um mandado de detenção pelo TPI.