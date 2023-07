O Splash Seixal está pronto a refrescar o Verão dos kamikaze (e não só)

Piscinas, escorregas, insufláveis, bolas gigantes, jactos de água, corridas de obstáculos e chuveiros, mas também arborismo, aulas de fitness, mini-roda e um campo de voleibol de praia.

É com estes moldes que torna a abrir portas o Splash Seixal, um parque aquático sazonal que se estreou em 2017 e que, nesta temporada, funciona de 19 de Julho a 27 de Agosto, diariamente, das 10h às 19h.

Com o lema Refresca o Teu Verão a servir de inspiração aos mergulhos, a animação concentra-se no Cais Fluvial, com vista para a baía. Uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Seixal que, nas palavras do presidente Paulo Silva, “é muito mais do que uma mera ida à piscina”, tratando-se de “um verdadeiro evento social para miúdos e graúdos”.

O recinto não se fica pelas cerca de duas dezenas de zonas de diversão, que tanto servem aos fãs do descanso em terra firme como aos mais aventureiros – Kamikaze Splash e Banzai Splash são apenas dois dos espaços a piscar o olho aos corajosos.

Foto Zona de descanso (edição anterior) Splash Seixal

No mapa estão também áreas de sombra embelezadas com chapéus de palha, zonas de refeição com mesas de madeira (é permitida a entrada com marmita), street food, música ambiente e a serventia de cacifos e instalações sanitárias. Isto sem esquecer a supervisão de monitores e nadadores-salvadores.

A entrada no parque está sujeita a aquisição de bilhete, sendo gratuita até aos dois anos. De segunda a sexta, os valores variam entre os 7€ e os 9€ para crianças dos três aos 12 anos e os 9€ e os 12€ para adultos e maiores de 65 anos. Ao fim-de-semana, cada tarifa tem um acréscimo de 2€.

Os packs família custam entre 24€ e 36€ e 30€ e 46€, respectivamente para dois adultos e uma ou duas crianças. O preçário completo e outras informações podem ser consultados em www.splashseixal.pt.