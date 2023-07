Programa Miosótis Azores reconhecido pelo Conselho Global do Turismo Sustentável

Os Açores foram o primeiro arquipélago no mundo a ser reconhecido como Destino Sustentável, agora conquistam mais uma distinção nesse caminho: o programa Miosótis Azores, criado com o objectivo de “premiar as boas práticas de sustentabilidade dos alojamentos turísticos nos Açores”, foi reconhecido pelo Conselho Global de Turismo Sustentável (Global Sustainable Tourism Council – GSTC na sigla em inglês), uma das principais entidades de referência mundial no sector.

O “Governo dos Açores foi formalmente informado” de que a iniciativa corresponde aos padrões deste organismo internacional, que actua como acreditador de entidades certificadoras e reconhece programas e selos de turismo sustentável em todo o mundo, “obtendo, assim, o estatuto de GSTC – Recognized”, anunciou esta terça-feira a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infra-estruturas em comunicado.

Segundo a nota publicada no site do Governo Regional açoriano, o Miosótis Azores tem como objectivo "premiar as boas práticas de sustentabilidade dos alojamentos turísticos nos Açores, avaliando três categorias de performance ambiental: Gestão Energética, Gestão de Resíduos e Gestão da Água".

"Os Açores são o primeiro arquipélago no mundo a ter alcançado a certificação internacional de Destino Sustentável, de acordo com os critérios do GSTC, e este novo reconhecimento por uma das mais prestigiadas instituições neste domínio demonstra o percurso seguro e comprometido que a região tem vindo a trilhar na elevação dos seus padrões de sustentabilidade e de afirmação como uma das maiores referências do turismo sustentável", lê-se.

De acordo com a nota, o reconhecimento atribuído "surge em sequência de uma reestruturação técnica do programa, pela Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infra-estruturas, de modo a adaptá-lo ao padrão normativo do GSTC, em harmonia com a estratégia de turismo sustentável delineada para a região e de forma a alinhar os padrões de sustentabilidade das entidades que operam no sector do turismo dos Açores".

É salientado que “esta nova versão do normativo é baseada nos quatro pilares dos critérios GSTC - Gestão Sustentável, Princípios Socioeconómicos, Culturais e Ambientais - e o estatuto GSTC - Recognized significa que o Miosótis Azores foi revisto por especialistas técnicos desta entidade internacional e pelo GSTC Assurance Panel, tendo sido considerado equivalente aos critérios GSTC para o turismo sustentável".

O comunicado refere ainda que, no âmbito desta evolução do Miosótis Azores, será lançada a plataforma oficial, responsável pelo processo de certificação e gestão da Certificação Miosótis, funcionando como um sistema de avaliação e performance.

"Esta nova ferramenta possibilitará a análise, constante monitorização e gestão dos dados, permitindo às entidades certificadas a melhoria dos seus impactos a nível social, económico, ambiental e cultural, em cumprimento com os critérios de sustentabilidade reconhecidos pelo GSTC", remata.

O período de candidaturas à Certificação Miosótis irá abrir no último trimestre do ano através do site oficial do projecto.