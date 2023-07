Portugal é dos que mais aceleram na compra de carros na UE

A compra de novos veículos ligeiros de passageiros cresceu 45,4% na primeira metade de 2023, registando o segundo maior aumento na União Europeia (UE), segundo os números divulgados nesta quarta-feira pela Associação Europeia de Construtores de Automóveis (que adopta a sigla ACEA).

Na UE, o aumento de Janeiro a Junho foi de 17,9%, atingindo 5,4 milhões de unidades vendidas. E só a Croácia (com uma subida de 46,2%) registou uma taxa de crescimento superior à do mercado nacional, onde foram matriculados 110.155 novos ligeiros de passageiros.

A Hungria foi o único Estado-membro com uma variação homóloga negativa no primeiro semestre (cm uma queda de 1,6%).

São boas notícias para as marcas presentes no mercado único, ainda que o volume de novos carros que saíram para a estrada naquele período continue a ser 21% inferior ao que se verificou em 2019, antes da pandemia.

"A melhoria nos meses mais recentes indica que a indústria europeia está a recuperar dos problemas de abastecimento causados pela pandemia", assinala a ACEA, sublinhando que "a maioria dos mercados da região cresceu significativamente nos primeiros seis meses de 2023, incluindo os quatro maiores: Espanha (+24%); Itália (+22,8%); França (+15,3%) e Alemanha (+12,8%)".

Em Junho, destaca-se em toda a UE o crescimento de 66,2% na compra de veículos 100% eléctricos (BEV). Nesse mês, e pela primeira vez na UE, a quota de mercado dos BEV ultrapassou a quota de mercado dos carros a gasóleo (15,1% contra 13,4%, respectivamente), cujo número de novas matrículas caiu 9,4%.

​O motor a gasolina manteve-se líder nas preferências europeias (36,3% de quota de mercado em Junho) e os híbridos eléctricos sem tomada (HEV) continuaram no segundo lugar (24,3%).

Em termos acumulados de Janeiro a Junho, no entanto, a quota de mercado do motor diesel na UE ainda supera a dos BEV (ao contrário do que sucede em Portugal).

Os dados indicam que na primeira metade do ano foram matriculados quase 704 mil eléctricos puros na UE, mais 53,8% do que os 457 mil do mesmo período no ano passado.

Significa que a distância entre novos BEV e novos carros a gasóleo é agora de cerca de 85 mil unidades, ainda com vantagem para estes últimos.

Já o número de novos híbridos plug-in registou na UE um ligeiro decréscimo, de 0,2%, o que contrasta com o aumento de quase 28% nos híbridos eléctricos sem tomada.

Na UE também se compraram mais 15,9% de ligeiros de passageiros com motor a gasolina, ao passo que os diesel caíram 1,8%, para cerca de 789 mil.

Ao contrário do panorama europeu, e só no que respeita ao mercado de ligeiros de passageiros (que é o maior com cerca de 86% das vendas nacionais), os BEV já suplantaram em Portugal a quota de mercado dos carros com motor diesel​, tanto nos dados mensais como nas vendas acumuladas do primeiro semestre, divulgadas pela ACAP.

Assim, nas compras de Junho, os ligeiros de passageiros 100% eléctricos representaram 14,9% das novas matrículas (3291 unidades), ao passo que os ligeiros de passageiros a gasóleo ficaram com 11,3% de quota de mercado (2484 unidades).

Em termos acumulados, neste primeiro semestre, o gasóleo teve uma quota de mercado de 13% (14.275 ligeiros de passageiros) e os eléctricos 15,5% (17.074 ligeiros de passageiros).

Voltando aos dados europeus, para concluir com o ranking das marcas mais compradas, o grupo Volkswagen é líder na UE quer no mês de Junho quer no semestre. Registou 273 mil matrículas em Junho, sendo a maioria (117 mil) da marca Volkswagen e a Audi (segunda no grupo) e a Skoda (terceira no grupo) separadas por apenas 4500 unidades.

Desde Janeiro, este grupo germânico matriculou 1,4 milhões de unidades, com cerca de um terço da marca VW e com Audi e Skoda separadas por menos de duas mil unidades. A quota de mercado europeia do grupo de Wolfsburgo é de 26,1%.

O grupo Stellantis é segundo, com 190 mil matrículas em Junho, um milhão desde Janeiro e uma quota europeia de 18,8% (perdeu dois pontos percentuais).

O grupo Renault é terceiro, seguido do grupo Hyundai e Toyota. No entanto, olhando para marcas e não para os grupos, as mais vendidas na UE, durante o primeiro semestre são Volkswagen (597 mil), Toyota (349 mil), Renault (329 mil), Peugeot (323 mil) e Audi (295 mil).

A Tesla, por seu lado, matriculou 137 mil unidades neste primeiro semestre de 2023. Representa, por isso, cerca de 20% de todas as matrículas BEV na Europa, registo que justifica ainda mais a intenção de aumentar a capacidade de produção da sua fábrica na Alemanha (Berlim).

Em Junho, a Tesla vendeu mesmo mais carros do que algumas marcas europeias, como a Fiat e a Citroën. E no acumulado do ano ainda fica atrás dessas marcas, que têm mais modelos, mas já supera as vendas europeias da Volvo.