Inflação cai mais do que o previsto no Reino Unido

Subida dos preços no Reino Unido continua a ser mais acentuada do que na zona euro e nos EUA, mas finalmente começa a dar sinais mais claros de abrandamento.

Apesar de continuar acima do nível registado noutras grandes economias, a inflação no Reino Unido caiu, em Junho, mais do que aquilo que era previsto, para o valor mais baixo em mais de um ano.

De acordo com os dados publicados esta quarta-feira pela autoridade estatística britânica, a taxa de inflação homóloga diminuiu dos 8,7% registados em Maio para 7,9%. Este é um resultado que supera as previsões que eram feitas pelos analistas, que num inquérito realizado pela Reuters apontavam em média para um resultado ainda ligeiramente acima de 8%.

De igual modo, para a taxa de inflação homóloga subjacente (a que retira da análise os preços da energia e dos alimentos), apesar de a expectativa ser de uma manutenção do valor em Junho, aquilo que acabou por acontecer foi uma descida de 7,1% para 6,9%.

Com os 7,9% agora registados, a taxa de inflação homóloga no Reino Unido parece finalmente, depois de vários meses de persistência a níveis muito altos, querer dar início a uma tendência mais marcada de recuo. O valor agora registado é o mais baixo desde Março de 2022 e afasta-se do pico de 11,1% atingido no passado mês de Outubro.

A descida acima do esperado conseguida em Junho pode conduzir também a uma mudança no comportamento do Banco de Inglaterra. Essa parece ser pelo menos a expectativa geral nos mercados. Se até esta quarta-feira, aquilo que se esperava era que a autoridade monetária britânica realizasse, na sua próxima reunião, mais uma subida de 0,5 pontos percentuais nas suas taxas de juro, agora as previsões são de um aumento, mais moderado, de 0,25 pontos percentuais.

De qualquer modo, em comparação com a zona euro e os EUA, o Reino Unido continua a apresentar um nível de inflação muito mais elevado (a taxa de inflação homóloga na zona euro foi de 5,5% em Junho e nos EUA foi de 3%), não se prevendo que tal possa mudar muito rapidamente. É por isso que se antecipa ainda que as taxas de juro do Banco de Inglaterra, actualmente nos 5%, ainda se possam aproximar dos 6% ao longo dos próximos meses, com o governador Andrew Baley a manifestar por diversas ocasiões a intenção de continuar a restringir a política monetária adoptada.