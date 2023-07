Quarta na TV: Memórias de Paris e Uma Mulher do Outro Mundo

Também em exibição: Um Momento de Perdição, Birds of Prey, 9-1-1, Os Simpsons, Primeiras Impressões - O Poder do Rosto e da Voz, Bonga e hóquei em patins.

CINEMA

Um Momento de Perdição

Cinemundo, 19h

Quando Antoine e Laurent (François Cluzet e Vincent Cassel, respectivamente), dois amigos de longa data, decidiram passar umas férias na ilha francesa de Córsega com Louna e Marie (Lola Le Lann e Alice Isaaz), as filhas de ambos, nunca poderiam prever o que lhes iria acontecer. Nesses dias tranquilos à beira-mar, os dois homens reflectem sobre a vida, as suas ex-mulheres e as dificuldades da paternidade após o divórcio. Mas tudo muda de figura quando Louna, a filha de 17 anos de Antoine, se apaixona por Laurent e o tenta seduzir a todo o custo. Com realização de Jean-François Richet, uma comédia romântica que adapta o filme homónimo de Claude Berri.

Uma Mulher do Outro Mundo

TVCine Top, 19h50

Charles é um escritor de renome que se debate com um doloroso bloqueio criativo. Um dia, assiste com a sua mulher, Ruth, a um espectáculo da Madame Acarti, uma médium que, de tão insólita, lhe parece perfeita para servir de inspiração para a protagonista da sua próxima obra. É assim que, numa tentativa de a conhecer melhor, contrata os seus serviços. Contudo, numa sessão espírita que Charles organiza com ela e mais alguns amigos, algo de estranho acontece: o fantasma de Elvira, a sua falecida mulher, é invocado do além. Com Dan Stevens, Leslie Mann, Isla Fisher, Judi Dench e Emilia Fox nos papéis principais, uma comédia assinada por Edward Hall (Downtown Abbey).

Memórias de Paris

TVCine Edition, 22h

Em Novembro de 2015, Paris e Saint-Denis foram alvo de ataques terroristas. Mia, que se encontrava em Paris nessa mesma noite, sobreviveu quase por milagre. Mas a situação foi de tal modo traumática que ela apagou tudo da memória. Três meses depois, apenas recorda o sentimento de terror. Num esforço de superar aquilo tudo, decide refazer todos os passos e evocar aquelas horas terríveis. Com realização e argumento de Alice Winocour (O Espaço Entre Nós), conta com Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa e Amadou Mbow no elenco.

Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação de Uma Harley Quinn)

AXN, 23h46

Depois de romper definitivamente com Joker, a instável ex-psiquiatra Harley Quinn sente-se uma mulher nova. Ao tentar encontrar o seu lugar no mundo – e escapar de todos os que a querem assassinar –, acaba envolvida numa parceria muito improvável. As suas companheiras no crime são Black Canary, Huntress e Renee Montoya. Uma comédia de acção, cuja narrativa, com óbvios contornos feministas, reinventa a Harley Quinn de Esquadrão Suicida (2016), de David Ayer. A realização cabe a Cathy Yan (Dead Pigs). Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong e Ewan McGregor assumem os papéis principais.

SÉRIES

Os Simpsons

Fox Comedy, 18h

São 34 temporadas da mais longa e galardoada série americana em prime-time. Chegam novos episódios que envolvem Ned Flanders a fazer parte da máfia sem querer, Bart a criar o caos normal e Marge a tentar treinar para um torneio de bowling.

9-1-1

Disney+, streaming

Estreia da sexta temporada deste reinventar das séries policiais e hospitalares. A série aborda a experiência dos socorristas e dos operadores de telefone que lidam todos os dias com situações extremas ou de extrema urgência. No meio, tentam equilibrar a vida pessoal.

DOCUMENTÁRIO

Primeiras Impressões - O Poder do Rosto e da Voz

RTP2, 23h08

Um documentário de Dorothee Kaden que explora o impacto que o rosto e a voz têm nos outros, do que o nosso cérebro decifra destes dois elementos como quem decide entre amigo ou inimigo. O lugar da inteligência artificial e o seu papel na interpretação de emoções humanas é também abordado.

DESPORTO

Campeonato da Europa de Hóquei em Patins

RTP1, 17h23

A selecção portuguesa de hóquei continua o seu caminho no Campeonato da Europa, este ano disputado em Sant Sadurni D'Anoia, na Catalunha. Hoje o jogo é com a última equipa do seu grupo, a França.

MÚSICA

Bonga - 50 Anos de Carreira

RTP1, 0H30

Um espectáculo que comemora os 50 anos de carreira de Bonga, o artista angolano com 400 composições e 32 álbuns, aqui no palco do Altice Arena. Mariquinha, Olhos molhados, Homem do saco e Corrumba são alguns dos temas a ouvir.