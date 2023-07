Ursos-pardos no Kosovo combatem o calor com fruta congelada

Animais que estão numa reserva no Kosovo têm recebido tratamento especial por causa da temperatura a rondar os 40 graus Celsius. Recebem fruta congelada e água fresca nas piscinas.

Os trabalhadores de um santuário de ursos no Kosovo arranjaram formas criativas de manter os seus vinte ursos-pardos frescos, uma vez que as temperaturas se aproximam dos 40 graus Celsius esta semana.

As piscinas dos ursos são regularmente enchidas com água fresca e os seus tratadores atiram fruta e legumes para a água para encorajar os animais a nadar. Também colocam fruta e legumes congelados, a que chamam "gelados", nas árvores, onde os ursos os encontram em poucos segundos.

"As temperaturas são muito altas e o pelo é muito espesso, o que faz com que este calor não seja fácil para eles", disse Taulant Hoxha, do santuário de ursos.

"Temos 20 ursos e cada um deles tem os seus frutos ou legumes preferidos... por isso, o que congelamos para eles depende da sua comida preferida".

Os 20 ursos que vivem no santuário, que é gerido pela Four Paws International, foram resgatados de proprietários privados ou de restaurantes onde eram mantidos como atracções para os hóspedes em espaços tão pequenos como quatro ou cinco metros quadrados. O santuário tem recintos muito maiores que imitam um habitat natural.