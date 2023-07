Novo dia de manifestações em Israel: já foram detidas 19 pessoas

Estradas cortadas por todo o país, dezenas de milhares de pessoas nas ruas, avisos de greve de médicos: o movimento de protesto contra o “golpe judicial” do Governo de Benjamin Netanyahu continuava esta terça-feira a mostrar a sua oposição.

A polícia anunciou a detenção de 19 pessoas na primeira parte do dia, segundo o Times of Israel, a maioria na região central do país. Várias estradas foram sendo cortadas e reabertas após a intervenção da polícia.

O movimento recebeu entretanto o apoio de centenas de antigos responsáveis da Defesa e de Negócios Estrangeiros a uma carta pedindo ajuda ao Congresso dos Estados Unidos para lutar contra as reformas na área judicial: “A versão de Israel com que a América encontrou uma causa comum está a lutar pela sobrevivência, e quem a está a atacar são os membros da coligação de Netanyahu”, diz a carta citada pelo diário Haaretz.

Dos EUA tem vindo pressão para Israel procurar consenso nas mudanças que pretende efectuar no sistema judicial, e ainda que o gabinete de Netanyahu tenha dito que Biden convidou finalmente o primeiro-ministro israelita a visitar os Estados Unidos, o convite não aparece no comunicado da Casa Branca sobre o telefonema, onde está referido que “Biden reiterou, no contexto do debate actual em Israel sobre a reforma judicial, a necessidade do consenso mais alargado possível”.

Fontes da Administração Biden especificaram mais tarde que não tinha havido qualquer convite, e provavelmente, diz o Haaretz, haverá sim um encontro à margem da assembleia geral da ONU, mas não existe qualquer convite para a Casa Branca.

O Governo diz que a reforma é necessária para impedir que os tribunais interfiram em decisões politicas, mas como Israel não tem uma Constituição, o Supremo é muitas vezes chamado a garantir direitos de minorias ou que se cumprem acordos – um exemplo recente foi o chumbar de um ministro, líder do Shas, que tinha sido nomeado apesar de ter feito um acordo judicial para não cumprir pena de prisão (por crimes de corrupção) prometendo, em troca, que não ocuparia cargos públicos. O caso foi ainda mais complexo porque foi feita, antes da nomeação, uma alteração da lei para lhe permitir ser ministro, e ser ministro era condição para a entrada do seu partido no Governo, ou seja, condição para que Netanyahu tivesse uma maioria.

A lei que serviu de base a esta recusa do Supremo que o ministro integrasse o Governo foi a que consagra o “princípio da razoabilidade”, e é esta lei que está a ser alterada e que o Governo quer aprovar já na próxima semana. O movimento de protesto diz que sem este princípio, há uma via aberta para corrupção.

Os protestos têm incluído vários sectores da sociedade israelita, incluindo empresas, que sentem a desvalorização do shekel e um ambiente de operação incerto. Algumas têm retirado capital do país e em algumas manifestações vêem-se cartazes “Salvem a nossa Startup Nation”, como Israel se define pelo grande número de empresas de inovação tecnológica.

Esta terça-feira, a Associação de Médicos de Israel, que é basicamente o sindicato dos médicos, diz o Haaretz, decidiu fazer uma “greve de aviso” de duas horas nos próximos dias, e se a legislação for aprovada como está, será convocada uma greve geral.

Uma das dezenas de manifestações desta terça-feira está a ser em frente à sede do maior sindicato de Israel (Histadrut), que decidiu não convocar uma greve geral de protesto. Uma das manifestantes, Dafna Eisenberg, contou ao diário Haaretz a sua razão para protestar: “Não posso ficar em casa com náusea e raiva, quando todos os dias é apresentada uma lei que apaga mais a minha existência aqui”, declarou. “Tenho medo do dia de amanhã, estou assustada, por isso vim gritar para aqui, porque é o que tenho de fazer.”

Imagens mostram manifestantes com bandeiras do movimento de protesto dos militares "Brothers and Sisters in Arms". O protesto dos militares na reserva, de cuja apresentação periódica a serviço depende a prontidão militar de Israel, em especial no caso dos pilotos, é visto como uma das chaves para um potencial sucesso do movimento de protesto.

Na segunda-feira, Netanyahu disse que a não apresentação ao serviço dos reservistas equivaleria a "insubordinação" e que não seria tolerada.