Hard Rock vai abrir um hotel no Algarve em 2026

Novo Hard Rock Hotel Algarve vai nascer junto à praia do Vau, em Portimão. O empreendimento turístico vai começar a ser construído em 2024, com abertura prevista para o Verão de 2026.

A Hard Rock International vai abrir um novo hotel no Algarve, localizado junto à praia do Vau, em Portimão. O novo empreendimento turístico “deverá começar a ser construído no início de 2024 e abrir no Verão de 2026”, anuncia a empresa em comunicado.

De acordo com a nota de imprensa, a unidade hoteleira vai integrar “cerca de 275 quartos e suítes de luxo e mais de 150 apartamentos com serviços personalizados da marca”, além de três restaurantes, três bares, três piscinas exteriores, um kids club, spa, ginásio, loja, uma sala de conferências, uma área de desporto e um clube de praia.

Este será o primeiro Hard Rock Hotel em Portugal, “um país lindíssimo”, destaca Todd Hricko, Vice-Presidente Sénior e Director de Desenvolvimento Global de Hotéis do Hard Rock International, em comunicado.

Actualmente, existem dois Hard Rock Cafe em Portugal, em Lisboa e no Porto, e nove hotéis do grupo na Europa: Amesterdão, Budapeste, Davos, Dublin, Ibiza, Madrid, Malta, Marbelha e Tenerife.

“Prevê-se que o novo empreendimento crie mais de 400 postos de trabalho na área envolvente durante a construção e exploração do activo a partir de 2024”, refere ainda a nota.

O projecto resulta de uma parceria entre a Mercan Properties, “responsável pelo desenvolvimento de projectos imobiliários na área do turismo em Portugal” e que conta actualmente “com 30 empreendimento em diversas localidades do país”, e a Hard Rock International, empresa com 290 projectos em mais de 70 países, incluindo hotéis, casinos, salas de espectáculos ao vivo, cafés e Rock Shops.