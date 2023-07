Bali avança para taxa turística de 9€

Bali vai mesmo impor uma taxa turística aos visitantes estrangeiros a partir do próximo ano, anunciou o governador da ilha mais afamada da Indonésia na semana passada.

O imposto será de 150 mil rupias (cerca de 8,91 euros), cobrado “apenas uma vez durante a visita” e de forma electrónica, referiu ainda o governador, Wayan Koster, citado pela AFP. A taxa será aplicada tanto a turistas que cheguem do estrangeiro como de outras regiões do país, mas não será cobrada a visitantes indonésios.

“Vamos usá-lo para [preservar] o meio ambiente, a cultura, e vamos construir uma infra-estrutura de melhor qualidade”, acrescentou. “Viajar para Bali vai ser mais confortável e seguro.”

O regulamento regional foi submetido para aprovação e deverá ser implementado no início de 2024, existindo a possibilidade de o processo ser acelerado e a medida entrar em vigor antes do final do ano, de acordo com o The Bali Sun.

“A natureza de Bali tornou-se um importante destino turístico nacional e mundial e, de facto, deu uma contribuição positiva para Bali em si e a nível nacional mas, por outro lado, também teve um sério impacto negativo”, afirmou o governador local em conferência de imprensa.

“Para proteger a glória da cultura balinesa e a qualidade do ambiente natural é muito necessário fazer esforços concretos em cooperação mútua com todas as partes relacionadas ao turismo de Bali.”

Mais de dois milhões de turistas visitaram a ilha no ano passado, de acordo com dados oficiais. Só em Maio deste ano, foram registados 439.475 turistas.

No entanto, com a recuperação do sector face à pandemia, chegou também uma nova vaga de incidentes com turistas estrangeiros, cujos comportamentos terão violado leis ou desrespeitado os costumes locais. De acordo com a revista Time, até 9 de Junho, o governo local tinha deportado pelo menos 136 estrangeiros por actos de má conduta.

Em Abril, vários governantes indonésios avançavam a intenção de implementar uma taxa turística como forma de tentar conter o “aumento do comportamento indisciplinado”.