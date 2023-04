Farta dos estrangeiros indisciplinados em Bali, Indonésia equaciona taxa turística

Depois de vários incidentes com turistas estrangeiros em Bali, cujos comportamentos terão violado leis ou desrespeitado os costumes locais, o governo da Indonésia está a equacionar a implementação de uma taxa turística.

Na semana passada, o ministro do Turismo e das Economias Criativas, Sandiaga Uno, revelou à imprensa local que a medida “está neste momento a ser estudada”. “Esperamos que o estudo seja concluído nas próximas semanas para que possamos debater e decidir”, acrescentou, de acordo com uma notícia do Jakarta Post.

O ministro que coordena as pastas dos Assuntos Marítimos e Investimentos, Luhut Pandjaitan, já tinha pedido a implementação de um imposto turístico no início do mês, argumentando que Bali era um dos destinos turísticos mais baratos do mundo, o que “encorajou muitos visitantes estrangeiros com poucos rendimentos a virem a Bali, levando ao aumento do comportamento indisciplinado”.

Para o governante, aquele que é um dos destinos turísticos mais afamados do país deveria afastar-se do actual conceito de turismo de massas para se tornar um destino de qualidade. No entanto, de acordo com o The Guardian, vários grupos empresariais locais temem que o imposto dissuada os turistas de visitarem a ilha, prejudicando um sector que ainda está a recuperar da pandemia.

Segundo ambos os ministros, a ideia passa por utilizar os fundos arrecadados com a taxa turística no desenvolvimento da indústria local do turismo.

Antes da covid-19, Bali registava cerca de 6,2 milhões de visitantes estrangeiros por ano, atraídos pelas ondas, pelos socalcos de arroz, e vida nocturna. Contudo, a população local mostra-se cada vez mais frustrada com os comportamentos dos turistas, desrespeitosos com os costumes ou mesmo ilegais.

No mês passado, o governador da ilha anunciou a intenção de proibir os turistas de alugar motas, uma vez que, em muitos casos, não cumpriam as regras do trânsito, e conduziam sem carta de condução ou capacete.