Peso do turismo na economia deverá ultrapassar valor de 2019, prevê o WTTC

A actividade turística deverá contribuir com cerca de 40,4 mil milhões de euros para a economia portuguesa até Dezembro, ultrapassando o valor recorde pré-pandemia, que foi de 40,1 mil milhões de euros, em 2019.

Os dados são do mais recente relatório do World Travel & Tourism Council (WTTC), a organização que junta os principais agentes do sector a nível mundial, que antecipa ainda a criação de 30 mil empregos no turismo este ano (menos 68 mil empregos do que em 2019).

De acordo com um comunicado do WTTC, no ano passado, as viagens e o turismo em Portugal continuaram a recuperar dos efeitos da covid-19 e o seu contributo para o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu cerca de 61,6%, para perto de 38 mil milhões de euros, representando 15,8% da economia nacional.

Foram criados mais 83 mil empregos, num total de 921 mil empregos, em 2022, ano em que os viajantes internacionais regressaram ao país, com destaque para a Espanha (16%), França (12%), Reino Unido (11%), Alemanha e Estados Unidos (ambos com 8%) entre os principais países de origem.

O estudo concluiu que os viajantes internacionais gastaram cerca de 21,7 mil milhões de euros em Portugal no ano passado, valor que aumentou 80,4% face a 2021, mas que ficou abaixo em 7,7% ao valor registado em 2019.

Citada no comunicado, a presidente do WTTC, Julia Simpson, afirmou que há razão para “muito optimismo” quanto ao futuro da actividade turística em Portugal e lembrou que “um em cada quatro empregos” criados no país até ao final da década será nos sectores do turismo e viagens (num total de 248 mil empregos).

Olhando mais à frente, a organização mundial acredita que estes sectores irão representar mais de um quinto (21,1%) da economia portuguesa em 2033 e contribuir com 56,4 mil milhões de euros para o PIB.