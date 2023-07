Terça na TV: Os Fotocines, A Pimenta de Velázquez e desporto

CINEMA

Danos Colaterais

Hollywood, 16h05

O bombeiro Gordy Brewer (Arnold Schwarzenegger) está a chegar ao pé da mulher e do filho, na baixa de Los Angeles, quando vê o edifício onde se encontra a família explodir. O atentado é reivindicado por "The Wolf", o líder de uma das piores guerrilhas colombianas. Os alvos eram funcionários do consulado colombiano e agentes secretos americanos. As outras vítimas do atentado, entre as quais a mulher e o filho de Gordy, são considerados danos colaterais, no sítio errado à hora errada. Quando a investigação sobre o paradeiro do terrorista abranda, Gordy resolve tentar capturar ele próprio o assassino e parte para a Colômbia.

A Montanha Entre Nós

Fox Movies, 19h28

Dois estranhos conhecem-se num aeroporto: Alex, uma jornalista que viaja para Baltimore para o seu casamento; e Ben, um cirurgião com urgência em regressar a casa para realizar uma operação delicada. Quando o voo é cancelado devido ao mau tempo, Alex aluga uma avioneta para os levar ao seu destino. Mas o que parece ser a solução perfeita transforma-se num pesadelo quando o piloto sofre um ataque cardíaco e a avioneta se despenha no meio do nada. No esforço de se manterem vivos, nasce entre os dois uma atracção inesperada. Um drama de Hany Abu-Assad que adapta o romance homónimo de Charles Martin. Com Idris Elba e Kate Winslet.

Penguin Bloom - O Renascer

TVCine Top, 21h30

Depois de um acidente, Sam fica paralisada da cintura para baixo. Sem conseguir aceitar a sua nova condição, entra em depressão e afasta-se cada vez mais do marido e dos filhos. Até que, um dia, o filho encontra uma cria de pega-rabuda ferida. Depois de cuidarem dela, dão-lhe o nome de Pinguim Bloom. A ave, mesmo depois de recuperada, deixa-se ficar por ali, dando um novo alento a toda a família – especialmente a Sam, que parece aprender com o animal uma nova forma de ser feliz. Um filme dramático, realizado pelo australiano Glendyn Ivin (The Cry), que adapta ao grande ecrã a obra de Cameron Bloom e Bradley Trevor Greive, onde relatam um evento real das suas vidas.

DOCUMENTÁRIOS

Os Fotocines

TVCine Edition, 12h20

Esta longa-metragem documental, assinada por Sabrina D. Marques e com estreia em 2021, tem como objectivo investigar as pessoas que, em plena guerra colonial portuguesa, não só estavam activas no combate mas eram ainda eram responsáveis por registar o esforço de guerra, através de máquinas fotográficas e de filmar.

O Mundo Num Quadro: A Pimenta de Velázquez

RTP2, 23h01

Documentário em estreia que explora a arte e pintura de Diego Velázques (1599-1660), especificamente a forma como pimenta vermelha acaba por surgir numa pintura deste icónico pintor espanhol do século XVII. Nicolas Autheman faz um roteiro cinematográfico que traça todos os acontecimentos (aventuras e invenções) que levaram a que a pequena pimenta vermelha tomasse o primeiro plano de uma pintura sobre Cristo na Casa de Marta e Maria.

ENTRETENIMENTO

Topíssima

RTP1, 14h23

Esta é a semana de estreia desta novela portuguesa que se pretende fiel a uma ideia contemporânea daquilo que é o universo feminino e as batalhas da mulher na vida moderna, girando à volta de temas como o trabalho, a maternidade ou o envelhecimento. Para apimentar a receita, a trama inclui romance, uma investigação policial e muito humor.

DESPORTO

Ciclismo: Volta à França 2023

RTP2, 14h35

Passada a 15.ª etapa nos Alpes e o segundo e último dia de descanso no Tour 2023, segue-se, hoje, um contra-relógio individual de 22,4 quilómetros que leva os ciclistas de Passy a Combloux, passando pela Côte de Domancy, para continuar a subir até à meta.

Campeonato da Europa de Hóquei em Patins

RTP1, 17h23

Depois de um jogo com a Itália que marcou a estreia da selecção portuguesa de hóquei no Campeonato da Europa, este ano disputado em Sant Sadurni D'Anoia, na Catalunha, chega hoje a segunda ronda com a Espanha. A final do Mundial, que decorreu em Novembro, viu Portugal a perder com a anfitriã Argentina e o último Europeu, disputado em Paredes, foi conquistado pela rival do jogo de hoje. Agora, a equipa portuguesa pretende ganhar o 22.º Campeonato da Europa. Neste Europeu, Portugal divide o grupo com Espanha, Itália e França.