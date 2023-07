Taylor Swift é a primeira mulher a ter quatro álbuns no top 10 da Billboard

Cantora que acaba de regravar o seu terceiro disco de originais, Speak Now (Taylor’s Version), já teve também 12 álbuns no primeiro lugar do top americano.

A cantora e compositora americana Taylor Swift, de 33 anos, tornou-se, no início desta semana, na primeira mulher a contar simultaneamente com quatro álbuns no top 10 do ranking oficial da Billboard, revista que regista semanalmente a popularidade da música nos Estados Unidos.

A proeza, conquistou-a com Speak Now (Taylor’s Version), recentemente editado numa nova gravação do terceiro álbum da sua carreira, Speak Now, saído em 2010.

Este é também o terceiro disco que a cantora nascida no estado da Pensilvânia, em 1989, voltou a gravar, na sequência de um mediático combate, iniciado em 2019 junto da etiqueta Big Machine, para recuperar a propriedade dos direitos dos seus seis primeiros álbuns – e que incluiu já também a regravação, em 2021, dos álbuns Fearless (2008) e Red (2012).

Numa carreira ainda jovem, mas já pontuada com sucessivos recordes, Taylor Swift acrescentou agora ao top 10 da Billboard o álbum Speak Now (Taylor’s Version), onde já tinha incluído o seu disco de originais mais recente, Midnights (2022), e mantinha Folklore (2020) e Lover (2019). Antes dela, só Whitney Houston (1963-2012) e Prince (1958-2016) tinham colocado três álbuns no top 10.

Simultaneamente, também com Speak Now (Taylor’s Version), a cantora americana conquista o primeiro lugar do top americano pela 12.ª vez. E segundo a Billboard, citada pelo diário Le Monde, Taylor Swift torna-se ainda, desde Agosto de 1963, “a primeira mulher – e a primeira artista solo viva – a ter 11 álbuns colocados em simultâneo no top 200”. Ainda segundo o diário francês, o recorde absoluto pertence a Prince, que no mês a seguir à sua morte (em 21 de Abril de 2016) teve 19 álbuns na lista da Billboard.

Taylor Swift vai actuar pela primeira vez em Portugal no próximo ano, com dois concertos agendados para os dias 24 e 25 de Maio no Estádio da Luz, em Lisboa, no âmbito da digressão The Eras Tour.

Depois de gorada a vinda da cantora ao festival NOS Alive em 2020, por causa da pandemia, esta anunciada nova oportunidade para a ver e ouvir num palco português provocou uma espécie de “grande guerra”, que fez esgotar em poucas horas os bilhetes colocados à venda no passado dia 12 de Julho.