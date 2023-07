Suíça evacua aldeias nas montanhas devido a incêndio florestal

Polícia evacuou várias vilas perto da cidade de Brig e da fronteira italiana. As temperaturas em partes do cantão de Valais devem ultrapassar os 30ºC esta semana.

A polícia suíça iniciou a evacuação de várias vilas e aldeias nas montanhas na noite de segunda-feira, à medida que um incêndio florestal deflagrava. Cerca de 200 bombeiros, membros do exército, polícia e outros parceiros, apoiados por vários helicópteros, trabalharam para apagar as chamas no cantão de Valais durante a tarde de segunda-feira, mas o fogo não deu tréguas.

"O fogo está a espalhar-se em direcção a Ried-Morel-Riederhorn", disse a polícia num breve comunicado no Twitter na noite de segunda-feira, avançando que evacuaria esta vila, perto da cidade de Brig e da fronteira italiana. Posteriormente, acrescentou que três outras aldeias deveriam ser evacuadas e informadas sobre possíveis desmoronamentos. Não se sabe, para já, o total de pessoas que foram retiradas das suas casas.

A Air Zermatt, que opera quatro dos helicópteros, disse que os esforços para extinguir o incêndio continuariam durante a noite. A polícia de Valais publicou várias fotografias que mostravam um helicóptero a deitar água sobre um incêndio florestal durante a tarde. Uma fotografia publicada horas depois já mostrava um incêndio de grandes dimensões e o fumo eclipsava a maior parte da floresta.

Esta região Suíça está a ser afectada pela mesma onda de calor mediterrânea que aflige o sul da Europa. As temperaturas em partes do cantão de Valais devem ultrapassar os 30ºC esta semana, mostram as previsões.