O BCE, a inflação e subida da taxa de juro: melhor é possível se for diferente (2.ª parte)

Como vimos na 1.ª parte, a prudência aconselharia que o BCE pausasse agora a subida das taxas de juro e reavaliasse os resultados das anteriores. No entanto, o mais provável é que, invocando a persistência da inflação, volte a aumentar as taxas com duas justificações. Os riscos e os custos de agir no pressuposto de inflação elevada e duradoura são menores do que atuar no pressuposto de inflação baixa, porque pode trazer rapidamente as suas taxas de juro para níveis mais neutros. E é custoso reagir apenas após a materialização dos riscos de inflação, porque isso desestabilizaria as expetativas de inflação e exigiria maior contração do produto e do emprego para restaurar a estabilidade dos preços.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt