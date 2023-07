UE procura relação estável com a América Latina, mas “é complicado”

Depois de quase uma década de desencontros políticos; depois de uma pandemia que expôs os limites e as fragilidades das cadeias de abastecimento global; e depois da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia ter posto em causa as regras do sistema multilateral, alterando os equilíbrios geopolíticos e testando as alianças do mundo ocidental, a União Europeia procura relançar o seu relacionamento com a América Latina, com a realização de uma reunião magna que junta os 27 líderes europeus e 27 dos 33 chefes de Estado e Governo da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e das Caraíbas (CELAC), esta segunda e terça-feira, em Bruxelas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt