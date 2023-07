Thor visitou todos os países sem usar o avião (e vai estar em Guimarães)

Era uma vez uma saga: visitar todos os países sem voar. Demorou quase dez anos, mas Torbjørn C. Pedersen (Thor) conseguiu pisar 203 países sem nunca voar e sem regressos a casa — de carro, autocarro, comboio, a pé e em longas viagens de barco. E é esta aventura que resumidamente vem relatar a Portugal, mais precisamente a Guimarães, a convite do ABVP Travel Fest, que se realiza nos dias 23 e 24 de Setembro.

Fiel ao lema “um estranho é apenas um amigo que nunca conhecemos antes”, Thor completou o seu objectivo, tendo enfrentado "a pandemia, guerras, burocracias, crises políticas, alterações climáticas, problemas com vistos", conta em comunicado a ABVP.

O festival lançou há dias mais uma novidade, a norte-americana JoAnna Haugen, com uma "palestra provocadora sobre a missão dos criadores de conteúdos e o papel de cada viajante na busca de um mundo mais sustentável". "Enquanto Thor é uma tremenda força de inspiração, JoAnna vem, claramente, agitar as águas. Porque queremos todos, bloggers e viajantes, ser parte da solução e não do problema no que toca à sustentabilidade socioambiental do planeta", refere Filipe Morato Gomes, presidente da ABVP.

O escritor José Luís Peixoto e o piloto de drone FPV Artur Carvalho são os oradores portugueses, num painel que inclui ainda o brasileiro Guilherme Canever, que vai falar dos “países que não existem”, o fotógrafo angolano José Silva Pinto, que partilhará experiências e imagens da África subsariana, o checo Janek Rubes, responsável pelo canal de YouTube Honest Guide, o fotógrafo espanhol Arturo López Illana, com um lado mais rural e pessoal do mundo, enquanto do Canadá chegam Dave e Deb, autores do blogue de viagens, The Planet D.

Os bilhetes custam 30 euros e dão acesso aos dois dias de palestras e debates.