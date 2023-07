A cor do oceano está a mudar – provavelmente devido às alterações climáticas

NASA e Joshua Stevens, com dados do U.S. Geological Survey e MODIS do LANCE/EOSDIS Rapid Response

Equipa de cientistas dos Estados Unidos e do Reino Unido concluiu que 56% do oceano tem mudado de cor nos últimos 20 anos. Regiões oceânicas tropicais estão mais verdes.

As cores do oceano têm mudado ao longo dos últimos 20 anos – esta é a principal conclusão de um estudo publicado esta quarta-feira na revista científica Nature. Quais poderão ser os motivos? A equipa internacional de cientistas que fez o trabalho sugere que, provavelmente, essa mudança será uma consequência das alterações climáticas de origem humana.

As mudanças são subtis. É até difícil para o olho humano detectá-las. A equipa liderada por B. B. Cael, do Centro Nacional Oceanográfico de Southampton (Reino Unido), concluiu que essa mudança ocorreu em 56% do oceano – o que é uma área superior à da área terrestre.

E que mudanças de cor são essas? Num comunicado sobre o trabalho, os investigadores exemplificam com as regiões oceânicas tropicais perto do Equador, que se têm vindo a tornar “continuamente mais verdes ao longo do tempo”.

Quanto ao significado dessa mudança, pode querer dizer que os ecossistemas à superfície do oceano podem estar a mudar. “A cor do oceano é um reflexo literal dos organismos e materiais nas suas águas”, refere-se no comunicado.

Para chegar a estes resultados, a equipa de B. B. Cael usou uma abordagem chamada “reflectância de detecção remota”, que analisa a cor do oceano, baseando-se em inferências que podem ser feitas a partir das concentrações de clorofila, e o estado dos ecossistemas. Os dados dessa análise foram recolhidos pelo satélite MODIS-Aqua e correspondem a um período de 20 anos.

Num resumo sobre o trabalho, sugere-se que a mudança pode estar a acontecer devido a alterações de comunidades planctónicas e que essa mudança pode reflectir-se nos ecossistemas marinhos. “Dada a importância do papel do plâncton nas cadeias marinhas alimentares e no armazenamento de carbono, a detecção das mudanças nesses ecossistemas é muito útil”, lê-se na nota sobre o estudo.

Por agora, ainda não se consegue explicar com grande certeza as razões pelas quais os ecossistemas marinhos estão a mudar e como isso pode levar à mudança de cor do oceano. Aquilo que se sugere neste trabalho é que os motivos não podem ser só explicados com as mudanças naturais. Portanto, as alterações climáticas de origem humana são, provavelmente, o motivo.

“Tenho feito simulações há anos que nos têm vindo a dizer que essas mudanças na cor do oceano estão a acontecer”, nota Stephanie Dutkiewicz, cientista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, que também participou no trabalho.

“Agora ver isto a acontecer na realidade não é surpreendente, é assustador. Essas mudanças são consistentes com as alterações no clima induzidas pelo ser humano.” E B. B. Cael completa: “Isto dá-nos provas adicionais de como as actividades humanas estão a afectar a vida na Terra.”