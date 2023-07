Proposta do PS à lei da amnistia deixa de perdoar multas de trânsito

A proposta de alteração do PS à lei da amnistia, criada a propósito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), deixa de abranger as contra-ordenações até mil euros, como é o caso das multas de trânsito, independentemente da idade do prevaricador. Por outro lado, os socialistas não mexem no limite de idade dos condenados – 30 anos – ao qual se aplica o perdão de penas.

